Grmoja: Tomašević treba doći u Sinj da mu Bulj pokaže kako se radi posao

Mostov Nikola Grmoja gostovao je u N1 Studiju uživo kod Ilije Radića gdje su komentirali odluku sinjskog gradonačelnika Mira Bulja da zabrani izložbu u gradskoj galeriji zato jer je financira Srpsko narodno vijeće.

“Valjda može gradonačelnik odlučivati s kim će surađivati po određenim projektima. Ovdje se ne radi o zabrani jedne izložbe u Sinju i on je rekao da se može održati bilo gdje u Sinju, ali se ne može održati u organizaciji gradske ustanove za koju on sam odgovara, a poznati su njegovi stavovi o Srpskom narodnom vijeću”, kaže Grmoja.

Bulj ne uzmiče: “Hoće li Plenković, Penava i Pupovac plesati kozaračko kolo na sinjskoj pijaci?”

“Njega optužiti kao čovjeka koji broji krvna zrnca, mislim da je sramotno i to je za zagražanje.”

Grmoja smatra da je očito što Bulj ne želi nikakvu suradnju s SNV-om.

“Pupovac kao predsjednik SNV-a, dok se u Hrvatskoj obilježava oslobodilačka akcija Oluja, stoji iza Aleksandra Vučića u Bačkoj Palanci dok ovaj uspoređuje modernu Hrvatsku državu s nacističkom Njemačkom. Jedan od savjetnika SNV-a, gospodin Jović, kaže da je i sama zamisao stvaranja Hrvatske države u svojoj biti nakaradna. I sad vi očekujete da jedan hrvatski branitelj koji je prošao sva bojišta i borio se za Hrvatsku surađuje s jednom takvom institucijom.”

Grmoja naglašava kako Bulj ne želi suradnju s SNV-om, a ne sa srpskom nacionalnom manjinom. “Mislim da je to legitimna pol pozicija. ne znam zašto se zgražaju i čude.

Raskol u Domovinskom pokretu

“Ja sam to sve predvidio još u travnju. Nismo se željeli naslađivati vezano na to što se događa jer to nije dobro za percepciju politike i političara u Hrvatskoj. I dalje te optužbe traju i naravno da to jedan dio ljudi tjera da uopće sudjeluju u političkim procesima. Upravo Most takvu politiku nudi. Mi smo jasno u predizbornoj kampanji poručili – da ćemo biti brana koruptivnoj vlasti, ali i brana lijevim woke politikama.”

Pučka pravobraniteljica o potezu Mire Bulja: Odmah mogu ukazati na tri stvari

“A vidim danas da Benčić proziva Bulja zbog ovoga u Sinju. Bolje bi joj bilo da Tomašević plati jedan autobus za svoju administraciju da dođe u Sinj da im Bulj pokaže kako se radi posao”, dodaje Grmoja.

Što se tiče predsjedničkih kandidata, Grmoja nije otkrio tko bi mogao biti Mostov kandidati ili koga bi možda mogli podržati.

