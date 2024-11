Tomašević o stadionu u Kranjčevićevoj: To će biti de facto novi stadion, koštat će 44 milijuna eura

Podijeli :

Grad Zagreb

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević održao je konferenciju za medije na kojoj je predstavio projekt stadiona u Kranjčevićevoj ulici.

Iako su pripremni radovi započeli u rujnu 2024., uočeni su problemi sa statikom zapadne tribine, što je usporilo dinamiku radova. Unatoč tome, gradonačelnik očekuje da će glavni radovi započeti početkom 2025. godine, prenosi tportal.

“Ovo je ključni, kapitalni projekt u sportu. Naravno, radimo i na drugim projektima kao što je maksimirski stadion, hipodrom, i brojni drugi sportski projekti na kojima radimo.

Tomašević: Nema sukoba interesa oko projektiranja stadiona u Kranjčevićevoj

U odnosu na prošlu godinu proračun za sport dižemo za 60 posto. Nikad se toliko u Zagrebu nije izdvajalo za sport”, nabrajao je Tomislav Tomašević pa krenuo s predstavljanjem projekta.

“Ono što smo htjeli s ova dva stadiona je, ono što svi znate da je preduvjet, izgraditi novi stadion u Kranjčevićevoj kako bi Dinamo i hrvatska reprezentacija mogli igrati. Možemo reći da je u Kranjčevićevoj izgrađeno 70-ih, a maksimirski 40-ih. U pravom smislu riječi otad stadion nije izgrađen u Zagrebu.

Projekt na Maksimiru

Što se tiče stadiona u Kranjčevićevoj, on je napravljen na temelju rekonstrukcije postojećeg. To smo napravili kako bismo što brže realizirali taj projekt jer to znači i bržu realizaciju projekta na Maksimiru.

Proširujemo kapacitet s 5350 na 11.163, što znači da će biti dvostruko više mjesta. Tu će biti i modernizacija. Stanje stadiona je loše, što znači da će nakon obnove to biti de facto novi stadion.

On će zadovoljiti kriterije UEFA-e i u tom smislu će tamo Dinamo igrati čim stadion bude izgrađen. Sve do polufinala će se moći utakmice održavati na ovom stadionu. Cilj je zadovoljiti Uefine standarde 4. kategorizacija da Dinamo može igrati europske utakmice, kao i hrvatska nogometna reprezentacija. Plan je da bude izgrađen do rujna 2026. godine.

Maksimir slavi 112. rođendan: Stadion koji je postao hrvatska sramota trebao bi uskoro dobiti novo ruho

Imamo novo idejno rješenje. Problem s projektom koji je radio Arhitektonski fakultet bio je sa statikom. Takav stadion ne bi mogao podnijeti novi krov. Bilo je potrebno da se zapadna tribina potpuno ukloni. Cijeli će stadion biti natkriven.

Nova parkirna mjesta

Kvart će dobiti nova parkirna mjesta za automobile, bicikle i autobuse te novi park.

Za vrijeme radova na Kranjčevićevoj ćemo se paralelno baviti i sa stadionom na Maksimiru.

Cijena gradnje je 35 milijuna eura bez PDV-a, oko 44 milijuna eura s PDV-om. To je projekt u potpunosti financiran iz gradskog proračuna.

Ishođena je građevinska dozvola, projekt s troškovnikom je predan tako da danas kreće javno savjetovanje.

