Toni Milun otkrio kako zaraditi na uvođenju eura: “Ako imate 1000 eura…”

Izvor: N1

Poznati matematičar Toni Milun je izračunao kako je prelazak je prelazak s kune na euro odlična prilika za zaraditi nešto novca ukoliko pronađete mjenjačnicu koja će vam po povoljnom tečaju promijeniti eure u kune.

Ako se pitate što ćete s kunama koje nećete ih stići potrošiti, Milun nudi vrlo jednostavno rješenje – položit ćete ih na banku i 01.01.2023., kad se na njih automatski primijeni fiksni tečaj – zaraditi!

“Ako imate doma eure koji vam ne trebaju do Nove godine, možete zaraditi ako ih promijenite u mjenjačnici za kune. Kako je to moguće? Moguće je jer su trenutno u mjenjačnicama i i kupovni i prodajni tečaj EUR/HRK iznad srednjeg tečaja. Ovo je školski primjer zakona ponude i potražnje na djelu”, objasnio je Milun na svojoj Facebook stranici “S Milunom do milijuna”.

Kako to funkcionira?

“Ako imate malo viška vremena i, primjerice, 1000 eura u gotovini koji vam ne trebaju do Nove godine idite u mjenjačnicu i kupite kune. Dobit ćete 7600 kuna. I onda ih položite na tekući račun i automatski će se 1. siječnja konvertirati u eure po fiksnom tečaju 7,5345 i za njih ćete dobiti 1008,69 eura. Zarada 8,69 eura ili oko 65,50 kuna. Priča se da je u nekim mjenjačnicama kupovni tečaj čak 7,65. Tada je zarada na 1000 eura veća od 15 eura”, tvrdi Milun.

Također dodaje kako je u petak srednji HNB-ov tečaj bio 7,5343, a na slici ponude jedne mjenjačnice kupovni 7,60, a prodajni 7,85.

Objašnjava da je to zbog ponude i potražnje, odnosno potražnje za eurima jer su ljudi spremni plaćati čak 7,85 kn za euro. Zato su i mjenjačnice u potražnji za eurima spremne platiti iznad srednjeg tečaja.