Podijeli :

Izvor: Pixabay / ilustracija

Na Badnjak će trgovine i šoping-centri uglavnom raditi skraćeno, a na Božić neće raditi. Na blagdan Svetog Stjepana pojedine će trgovine raditi skraćeno, a druge će biti zatvorene.

Pogledajte popis i blagdanska radna vremena trgovina i šoping-centara.

Kaufland

– Na Badnjak, 24. 12. 2022., sve trgovine Kauflanda radit će od 7 do 16 sati

– Na Staru godinu, 31. 12. 2022., sve trgovine Kauflanda radit će od 7 do 18 sati

– Na Božić te blagdan Sv. Stjepana, dakle 25. i 26. 12. 2022., kao i 1. 1. 2023. trgovine Kauflanda neće raditi

– 6. 1. 2023. radno vrijeme trgovina bit će skraćeno i razlikovat će se od lokacije do lokacije te predlažemo da ga provjerite ovdje

Lidl

Lidl trgovine će u subotu, 24. 12., raditi skraćeno do 14 sati, a neće raditi u nedjelju 25. i ponedjeljak 26. 12. 2022.

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Konzum

Konzumove prodavaonice će i ove godine za nadolazeće božićne blagdane raditi po posebnom rasporedu.

Prodavaonice Konzuma neće raditi na Božić, 25. prosinca, i blagdan Svetog Stjepana 26. prosinca, dok će na Badnjak, 24. prosinca i Staru godinu 31. prosinca, raditi po skraćenom radnom vremenu.

Raspored radnog vremena Konzumovih prodavaonica možete pogledati ovdje.

Spar i Interspar

INTERSPAR hipermarketi u cijeloj Hrvatskoj će do petka, 23. prosinca, raditi produženim radnim vremenom do 22 sata. Iznimka je INTERSPAR hipermarket u Mall of Split koji će u navedenom periodu biti otvoren do 21 sat.

Rabljeni automobili najskuplji su u povijesti! Što slijedi? Vraća li se uopće zima? Temperature rastu i do 20°C stupnjeva

Pogledajte i ostala blagdanska radna vremena SPAR i INTERSPAR trgovina:

– Na Badnjak, u subotu, 24. prosinca, INTERSPAR hipermarketi radit će skraćeno do 17 sati. Skraćeno do 16 sati radit će INTERSPAR hipermarketi u Arena centru u Zagrebu i u Mall of Split. SPAR supermarketi također će raditi skraćeno do 16 ili 17 sati.

– Na sam Božić, u nedjelju, 25. prosinca, SPAR i INTERSPAR trgovine bit će zatvorene.

– Na blagdan Svetog Stjepana, u ponedjeljak, 26. prosinca, radno vrijeme poslovnica također će biti prilagođeno i sve trgovine će raditi do 14 sati, osim INTERSPAR hipermarketa u Zadru koji će raditi do 18 sati, te INTERSPAR hipermarketa u riječkom Tower Centru koji će raditi do 21 sat. INTERSPAR hipermarketi u trgovačkim centrima Mall of Split te Portanova Osijek taj će dan biti zatvoreni.

– Također, SPAR supermarketi u shopping centru Supernova Zadar, na zagrebačkom Tuškancu, u ulici Vincenta iz Kastva i u Poreču bit će zatvoreni.

– Na Silvestrovo, u petak, 31. prosinca, INTERSPAR hipermarketi radit će po prilagođenom radnom vremenu do 16 ili 17 sati, dok će svi SPAR supermarketi raditi do 17 sati. Na Novu godinu, u nedjelju, 1. siječnja 2023. godine, trgovine neće raditi.

Točna radna vremena pojedinih trgovina po svim lokacijama u Hrvatskoj možete provjeriti na službenoj web stranici.

Studenac

– Studenac prodavaonice će na Badnjak, 24. 12. 2022., uglavnom raditi skraćeno do 12, 13:30, 14 i 18 sati, a neke će biti zatvorene

– Na Božić, 25. 12. 2022. i na Novu godinu, 1. 1. 2023., Studenac prodavaonice će biti zatvorene

– Na blagdan Svetog Stjepana, 26. 12. i na Staru godinu 31. 12. 2022., Studenac trgovine će uglavnom raditi do 12, 14, 20, 20:30 ili 21 sat, a pojedine neće raditi.

Radno vrijeme trgovina možete provjeriti ovdje.

Eurospin

Eurospin trgovine će u subotu, na Badnjak, 24. 12. 2022., raditi skraćeno do 18 sati, a u nedjelju na Božić, 25. 12. 2022., bit će zatvorene.

Radno vrijeme trgovina možete provjeriti ovdje.

Plodine

Plodine će raditi po posebnom radnom vremenu i to:

– Badnjak, 24. 12. 2022., od 7 do 18 sati

– Božić, 25. 12. 2022. – zatvoreno

– Sveti Stjepan, 26. 12. 2022. – nedjeljno radno vrijeme

– Stara godina, 31. 1. 2022. od 7 do 18 sati

– Nova godina, 1. 1. 2022. – zatvoreno

Iznimka je supermarket Slavonski brod City Colosseum koji će raditi prema niže navedenom radnom vremenu:

– Badnjak, 24. 12. 2022., od 9 do 15 sati

– Božić, 25. 12. 2022. – zatvoreno

– Sveti Stjepan, 26. 12. 2022. – zatvoreno

– Stara godina, 31. 1., 2022. – od 9 do 15 sati

– Nova godina, 1. 1. 2022. – zatvoreno

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Westgate

Westgate Shopping City na Badnjak, 24. 12., će raditi od 10 do 17 sati, a na Božić, 25. 12., neće raditi.

Evo i ostalih radnih vremena:

– 26. 12. Sv. Stjepan Westgate neće raditi

– 31. 12. Stara godina Westgate će raditi od 10 do 17 sati

– 1. 1. 2023. Nova godina Westgate neće raditi

– 6. 1. 2023. Sveta tri kralja Westgate će raditi od 10 do 21 sat

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

City Center

City Center One West, East i Split:

– 21. do 23. 12. – centar radi produženo do 22 sata

– 24. 12. Badnjak – centar radi do 17 sati

– 25. 12. Božić – centar je zatvoren

– 26. 12. Sveti Stjepan – centar je zatvoren

– 31. 12. Stara godina – centar radi do 17 sati

– 1. siječnja 2023. Nova godina – centar je zatvoren

City Center One East i Split:

1. siječnja 2023. Nova godina – centar je zatvoren

6. 1. Sveta tri kralja – centar radi od 9 do 21 sat

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Arena Centar, Zagreb

Arena Centar u Zagrebu će na Badnjak, 24. 12., raditi od 9 do 16 sati. Na Božić, 25. 12., trgovine Arena Centra neće raditi.

Evo i ostalih radnih vremena:

– 26. 12. Sveti Stjepan – trgovine Arena Centra ne rade

– 31. 12. Stara godine – trgovine će raditi od 9 do 16 sati

– 1. 1. Nova godina – trgovine Arena Centra ne rade

– 6. 1. Sveta tri kralja – Arena Centar radi redovnim radnim vremenom

Radno vrijeme INTERSPAR trgovine u Arena Centru je:

– 24. 12. Badnjak od 8 do 16 sati

– 25. 12. Božić – ne radi

– 26. 12. Sveti Stjepan od 8 do 14 sati

– 31. 12. Stara godina od 8 do 16 sati

– 1. 1. 2023. Nova godina – ne radi

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

King Cross

King Cross i Interspar će za predstojeće blagdane raditi po prilagođenom radnom vremenu:

– Badnjak, 24. 12. 2022. – King Cross radi od 9 do 17 sati / Interspar radi od 8 do 17 sati

– Božić, 25. 12. 2022. – King Cross ne radi / Interspar ne radi

– Sv. Stjepan, 26. 12. 2022. – King Cross ne radi / Interspar radi od 8 do 14 sati

– Stara godina, 31. 12. 2022. – King Cross radi od 9 do 17 sati / Interspar radi od 8 do 17 sati

– Nova godina, 1. 1.2023. – King Cross ne radi / Interspar ne radi

– Sveta tri kralja, 6. 1.2023. – King Cross radi po redovnom radnom vremenu / Interspar radi od 8 do 21 sat

Također, Interspar će od 17. 12. do 23. 12. 2022. te 30. 12. 2022. raditi produljeno:

– 17. 12. do 23. 12. 2022. (subota – petak) od 8 do 22 sata

– 30. 12. 2022. (petak) od 8 do 22 sata

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Z CENTAR

Z CENTAR će na Badnjak, 24. 12., raditi skraćeno i to:

– Hipermarket Plodine – od 7 do 18 sati

– Trgovine – od 9 do 17 sati

– Caffe bar Hugo’s – od 8 do 18 sati

– Restorani – od 10 do 18 sati

– Automat klub FavBet – od 0 do 24

– CineStar – po rasporedu prikazivanja projekcija

Na Božić, 25. 12., Z CENTAR neće raditi, osim Automat kluba FavBet i CineStara.

Na blagdan Svetog Stjepana, 26. 12., Z CENTAR neće raditi osim:

– Hipermarket Plodine – od 7 do 21 sat

– Caffe bar Hugo’s – redovno radno vrijeme

– Automat klub FavBet – od 0 do 24

– CineStar – po rasporedu prikazivanja projekcija

Na Staru godinu, 31. 12., Z CENTAR će raditi skraćeno i to:

– Hipermarket Plodine – od 7 do 18 sati

– Trgovine – od 9 do 17 sati

– Caffe bar Hugo’s – od 8 do 18 sati

– Restorani – od 10 do 18 sati

– Automat klub FavBet – od 0 do 24

– CineStar – po rasporedu prikazivanja projekcija

Na Novu godinu, 1. 1. 2023. Z CENTAR neće raditi, osim Automat kluba FavBet i CineStara.

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Centar Kaptol

Centar Kaptol će za blagdane raditi po prilagođenom radnom vremenu i to:

– 24. 12. 2022. na Badnjak centar radi od 9 do 18 sati

– 25. 12. 2022. na Božić je centar zatvoren

– 26. 12. 2022. na blagdan Svetog Stjepana centar je zatvoren

– 31. 12. 2022. na Silvestrovo centar radi od 9 do 16 sati

– 1. 1. 2023. na Novu godinu centar je zatvoren

– 6. 1. 2023. na Sveta tri kralja centar je zatvoren

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Supernova Zagreb

– Na Badnjak, 24. 12. 2022., Supernova Zagreb će raditi skraćeno od 9 do 18 sati.

– Na Božić, 25. 12. i na blagdan Svetog Stjepana Supernova Zagreb bit će zatvorena.

– Na Silvestrovo, 31. 12. 2022. Supernova Zagreb će raditi skraćeno od 9 do 17 sati.

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Supernova Zadar

– Supernova Zadar će na Badnjak, 24. 12. 2022., raditi skraćeno i to od 9 do 15 sati, a SPAR i kafići od 8 do 15 sati.

Upozorenje Pepca zbog lažnih profila: “Budite oprezni” Toni Milun otkrio kako zaraditi na uvođenju eura: “Ako imate 1000 eura…”

– 25. 12. na Božić i 26. 12. 2022., na blagdan Svetog Stjepana, Supernova Zadar neće raditi.

– Na Silvestrovo, 31. 12. 2022., Supernova Zadar će raditi skraćeno od 9 do 17 sati, a SPAR i kafići će raditi od 8 do 17 sati.

– Na Novu godinu, 1. 1. 2023., Supernova Zadar će biti zatvorena.

– Na Sveta tri kralja, 6. 1.2023., Supernova Zadar će raditi prema redovnom radnom vremenu.

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Avenue Mall

– Avenue Mall će u subotu, 24. 12.2022., raditi skraćeno i to od 9 do 18 sati, izuzetak je Lotus Family igraonica koja će raditi od 10 do 18 sati.

– U nedjelju, 25. 12. i ponedjeljak 26. 12. 2022. Avenue Mall neće raditi, a izuzetak su pojedini ugostiteljski objekti koji će raditi od 9 do 22 sata.

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Tower Centar Rijeka

Povodom nadolazećih blagdana radno vrijeme Tower Centra Rijeka je:

– Subota 24. 12. 2022., Badnjak – skraćeno od 9 do 17 sati

– Nedjelja 25. 12. 2022., Božić – zatvoreno

– Ponedjeljak 26. 12. 2022., Sveti Stjepan – otvoreno od 10 do 21 sat

– Subota 31. 12.2022., Stara godina – skraćeno od 9 do 17 sati

– Nedjelja 1. 1. 2023., Nova godina – zatvoreno

– Petak 6. 1.2023., Sveta tri kralja – otvoreno od 10 do 21 sat

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.