Nezavisna vijećnica u skupštini Primorsko-goranske županije Iva Rinčić bila je gošća Newsrooma. Povod razgovora bilo je današnje traženje smjene ravnatelja i Upravnog vijeća Županijske lučke uprave (ŽLU) Mali Lošinj zbog štete nastale u propalom projektu dogradnje luke Mrtvaške.

Kako objašnjava Rinčić, javnost je 12. kolovoza ove godine doznala da je projekt Mrtvaška gotov te da je ugovor s izvođačem radova razvrgnut dva mjeseca prije, 11. lipnja. To je, kako kaže, znakovito jer se 13. lipnja dogodio pokušaj nasilnog ulaska na gradilište, koji je završilo policijskim privođenjem stanovnika Ilovika.

Napomenula je da je 7. srpnja nadležni ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj potpisao ugovor za 23 dana čuvanja gradilišta.

“Koje se to gradilište čuva i za koga se čuva? Govorimo o netransparentnom trošenju proračunskih sredstava”, ističe Rinčić.

Glasnogovornik Mjesnog odbora Ilovika Ladislav Radoslović kazao je danas da se Grad Mali Lošinj i Primorsko-goranska županija zbog propalog projekta Mrtvaške, a tom mišljenju se pridružila i Rinčić.

“Kako drugačije tumačiti dva mjeseca skrivanja da je ugovor raskinut 11.6, kako drugačije tumačiti da se provodi nasilna akcija ulaska, kako drugačije protumačiti da se kontroliraju građani i njihovi gosti i da se ne dopušta pristup na Ilovik”, pita se ona.

Podsjetimo, projekt dogradnje luke Mrtvaške, vrijedan više od 80 milijuna kuna, u cijelosti je trebao biti financiran iz EU fondova, no s njim se nisu slagali mještani Ilovika , koji su tražili da im se i tijekom radova osigura brodska veza od Ilovika do Mrtvaške umjesto privremene dulje veze od Ilovika do Maloga Lošinja

