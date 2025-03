Kamenjecki otkrio najizgledniji scenarij za završetak rata u Ukrajini

Podijeli :

Ukrajinski profesor i stručnjak za međunarodne odnose Maksim Kamenjecki bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao susret Zelenskog i Trumpa u Bijeloj kući.

“Što se tiče sadržaja govora tu nema ništa konkretno. Ukrajinci budno čekaju što Trump misli i o kojim jakim signalima od strane Rusije se radi”, kaže Kamenjecki koji je komentirao i je li Zelenski napravio grešku kada je ušao u sukob s Trumpom.

“Zelenski je otpočetka govorio da mu je žao i Ukrajinci su to osjetili. To što se dogodilo, nije se smjelo dogoditi. Je li u tome velika i veća krivnja našeg predsjednika u to sumnjanju čak i najžešći kritičari i oporbeni političari u Ukrajini. Od strane ukrajinskog stanovništva nema nikakvih primjedbi na njegovo ponašanje. Popularnost Zelenskog je jako skočila”, kaže Kamenjecki.

Odgovorio je i na pitanje koliko je ovo teška situacija za Ukrajinu i koji scenarij je najizgledniji za završetak rata.

“Meni se čini da je najizgledniji scenarij nepravedan mir. Nažalost Europa nije jedinstvena u svom odnosu prema našem ratu. Ako ostanemo bez pomoći naših saveznika ili s manjkom te pomoći to znači da za neko vrijeme Rusi mogu učinkovito gađati naše gradove koji su sada zaštićeni. Samostalno ili s malom pomoću mi nećemo opstati. Ostali svijet je već umoran i nema snage nama pomoći”, dodao je Zelenski.

