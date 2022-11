Podijeli:







Saborski zastupnik i član Mosta Zvonimir Troskot gostovao je u N1 Studiju u kojem je komentirao aferu u Ini, energetsku krizu...

“Prije nego sam se počeo baviti politikom radio sam kao revizor i u svojoj karijeri nisam nikad naišao na poduzeće koje bi zbog remonta zatvaralo cijeli pogon. U pozadini priče je dogovor između Plenkovića i mađarske strane gdje se zbog ulaska u Schengen i zbog OECD-a zatvorila sisačka rafinerija što su Mađari geolipotički iskoristili”, rekao je.

Navodi kako su rekli da će preduvjet za modernizaciju riječke rafinerije biti zatvaranje sisačke rafinerije.

“U jeku najveće krize kreću u najveću modernizaciju pogona. I sirova nafta i naftni derivati su sad u rukama Mađara, jedno i drugo skupo plaćamo, oni znaju da ne možemo dobiti rafiniranu naftu osim da se njima obratimo. To možemo zahvaliti Plenkoviću i Ćoriću“, rekao je pa je dodao: “Vlada je ovo mogla prolongirati, Plenkoviću je interes bio Schengen zon,a umjesto energetske neovisnosti koja je tu ključna. MOL vrlo vjerojatno izvlači velike novce kroz Inu i zato njima ovaj plin i afera sa Škugorom nije bila interesantna. Zato kupuju benzinske postaje po Poljskoj. Ali zašto? Zato jer to uključuje cijelu mađarsku ekonomiju”.

Navodi kako se nisu smjele zatvoriti sisačka i riječka rafinerija nego je trebalo iskoristiti situaciju da budemo najveći južni opskrbljivač nafte i plina za cijelu Europu.

“Mogli smo ući u savezništvo sa Španjolskom i Italijom, gdje bi Španjolska onda nabavljala plin iz Argentine i Trinidada i Tobaga, Italija iz Alžira i Tunisa, a mi iz Katara, sve u dogovoru s Amerikom. A sad moramo ovisiti o Mađarskoj”, rekao je te dodao: “Da je teška situacija vidite kroz to da ljudi koji žive uz granicu s Mađarskom ondje idu kupovati gorivo i prehrambene namirnice”.

“Zbog Schengen zone mi smo prodali cijelu energetsku neovisnost. Mi ulazimo u zonu koja nam nije nikakva garancija jer ljudi bez papira i dalje mogu šetati Hrvatskom”, kaže.

Troskot navodi i kako od ministra Filipovića nije dobio odgovor na pitanje zašto se onemogućava kanadskim firmama da eksploatiraju plin na istoku Hrvatske koji bi u roku par mjeseci zadovoljao potrebe kućanstva.

“Nadalje, imamo nalazište plina na granici između Mađarske i Hrvatske koje je otkriveno još 2007. godine, a trebalo nam je 15 godina za dozvole za ekspoloataciju. To nije još započelo”, rekao je te dodao: “Imamo energetski krkljanac koji se ne razrješavaa i ne vidim kako bi se uz Vladu koja štiti ruske i mađarske interese mogli kratkoročno zaštititi”.

Navodi kako će inflacija imati utjecaja na Hrvatsku jer će se ona nastaviti i u eurozoni.

“Europska centralna banka ne može brzo reagirati kao američki FED, on je vrlo agresivan u dizanju kamatnih stopa, a ona to ne može raditi zbog strukture ekonomije”, rekao je te dodao: “To bi recimo dovelo do bankrota Italije, to SAD zna i oni agresivnije podižu kamate. Europski investitori odlaze u SAD, kupuju dug i dionice. Dok kapital odlazi iz Europe, Europa nasljeđuje uvoznu inflaciju”.

Kaže da su upozorili Plenkovića da sad nije trenutak za ulazak u eurozonu jer će to dovesti do velikih problema.

“Vanjski investitori itekako gledaju kako se ponašaju vlade unutar EU. Monetarna politika i bez nas nije efikasna. Hrvatska je uslužno orijentirana zemlja bazirana na turizmu, a Eurozona je proizvodna ekonomija i kad bi se moralo ići spašavati određene zemlje, spašavalo bi se njih”, zaključio je.

