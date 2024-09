Turist brutalno pretučen u Dubrovniku. “Pitao me jesam li gej pa mi je razbio vilicu”

Podijeli :

Pexels

Turist je fizički napadnut i pretučen u Dubrovniku u noći s petka na subotu. Napad se dogodio u jednom noćnom klubu.

Prema onome što je ispričao, do napada je došlo zbog toga što se radi o muškarcu homoseksualne orijentacije, piše Index.

“Prvo je plesao kraj mene i šaputao mi na uho”

Radi se o 33-godišnjem Nizozemcu indijskog podrijetla koji živi u Amsterdamu, a u Dubrovnik je došao turistički. Večer u petak je odlučio provesti u Clubu Lazareti, gdje se tada puštala elektronička muzika. Bio je u društvu s prijateljem.

Stravična prometna nesreća: Auto potpuno uništen u sudaru s miješalicom, ima poginulih

“Jedan dečko je plesao kraj mene, bio je onako cijeli vrckav. Dvojica su bila u društvu, no jedan od njih me napao. Prvo mi je prišao i šapnuo mi je da pođem s njim do WC-a, da tamo ima nešto za mene. Nisam otišao, odbio sam taj poziv”, objasnio je muškarac.

Nešto kasnije morao je na WC.

“To je bilo nekad oko 2:30. Morao sam se olakšati. No taj dečko je stajao ispred WC-a, dodirnuo me za rame i pitao me jesam li gej. Odgovorio sam mu da jesam. Nakon toga me je jako, iznimno snažno udario šakom u lice. Krvi je bilo posvuda”, iznio je.

Operiran je u Amsterdamu

U bolnici su mu ustanovljeni, govori, višestruki prijelomi vilice. Ne može jesti niti govoriti te je bila potrebna hitna operacija.

“Osim prijeloma, vilica mi je dislocirana. Nakon tretmana u dubrovačkoj bolnici, otišao sam doma za Amsterdam. Danas imam operaciju”, poručio je turist koji je na svom putovanju bio žrtva teškog nasilja, očito samo zato što je homoseksualne spolne orijentacije.

“Mislimo da je napadač lokalac”

Njegov prijatelj je rekao kako misli da je napadač lokalac, kazavši da je to zaključio jer su napadač i njegov prijatelj razgovarali na hrvatskom s izbacivačem koji se nasilniku suprotstavio. Što se tiče postupanja policije, ističe da su bili korektni, ali i da nisu obratili pozornost na tvrdnje njegova napadnutog prijatelja da se radi o homofobnom napadu.

“Kasnije su ga pregledali u bolnici, dali mu tablete protiv boli, učinjen mu je CT te je specijalist naveo da ga treba operirati. Pošto Dubrovnik nema uvjete, rečeno je da to treba biti u Splitu. No, nismo se dogovorili sa splitskom bolnicom i on je otišao za Amsterdam, gdje mu je danas operacija”, rekao je prijatelj napadnutog muškarca, koji je dodao i da ga je policija zvala pitajući ga više pojedinosti o napadaču.

Policija potvrdila da je muškarac zadobio tešku ozljedu

“Možemo potvrditi kako je Policijska postaja Dubrovnik dana 21.9.2024. godine u ranim jutarnjim satima zaprimila dojavu o napadu na mušku osobu u noćnom klubu Lazareti, kada je oštećeni muškarac zadobio tešku tjelesnu ozljedu koja je kao takva okvalificirana u Općoj bolnici Dubrovnik.

S obzirom na to da je kriminalističko istraživanje još uvijek u tijeku, trenutno nismo u mogućnosti iznositi detaljnije informacije o ovom događaju”, naveli su iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, prenosi Index.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Kako prepoznati glavicu kupusa koja je puna kemije: Trik je vrlo jednostavan Bolje nego ocat: Omekšajte stare ručnike uz samo jedan sastojak koji već imate kod kuće