VIDEO / Ekološki incident na Hvaru: Izlile se velike količine nafte, na terenu sve hitne službe

Čitatelj/Dalmacija Danas

U Križnoj luci na Hvaru u petak ujutro je onečišćeno more naftom, zbog čega su na terenu sve žurne službe koje saniraju oštećenja, doznaje se u splitskoj policiji koja je potvrdila eko incident.

​Policija je objavila da su informaciju o događaju primili u petak oko 9​, 30 sati, kada je u gradu Hvaru, uvala Križna luka, došlo do onečišćenja mora naftom.

​”Na terenu su djelatnici P​olicijske postaje Hvar i Postaje pomorske policije, vatrogasci, HGSS i djelatnici Lučke kapetanije. Uz obavljanje postupka saniranja oštećenja, provest će se postupak utvrđivanja svih činjenica i okolnosti događaja​”, rekao je Tino Milat iz splitske policije.

U pomoć kolegama na Hvaru krenuli su kaštelanski vatrogasci, koji su se tamo zaputili brodom.

Neki su lokalni mediji objavili kako je do onečišćenja došlo jer je navodno pukao tank Ine u kojem se nalazilo gorivo, no je li to točno pokazat će istraga.

