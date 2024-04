Ranko Ostojić: Sve ispod 60 mandata je poraz za HDZ

Podijeli :

Davor Puklavec/PIXSELL

Ažurirane su izlazne ankete, prema kojima Rijeke pravde gube jedan mandat i na 43 su, HDZ na 59. Više je o tome našoj Mili Moralić rekao SDP-ov Ranko Ostojić, bivši ministar unutarnjih poslova.

Peđa Grbin i Sandra Benčić već odradili razgovor, ovo je plan

“Da je netko prije tri mjeseca razgovarao s nama, bili bismo zadovoljni ovim rezultatom. Cilj je bio srušiti HDZ. Pričekajmo službene rezultate. Mi smo (SDP, op.a.) pokazali da smo najjača oporbena stranka i u prilici smo formirati vladu. Neću govoriti o svim mogućim partnerima, ali SDP je iznad procjena, posebno onih gdje se govorilo da se raspadamo. Možemo ujediniti opoziciju.”

Ipak, u HDZ-u su optimistični i sigurni u novu pobjedu.

“Ne znam koja je to njihova računica, ali sami sebe moraju pitati kako su u Hrvatskoj prošli. Sve ispod 60 mandata je poraz za HDZ. Ako i budu popravili rejting, sve im je to poraz. Rekli su da će imati natpolovičnu većinu. Nakon svih podmetanja i pokušaja na biračkim mjestima… Složit ćemo se, najveći problem Hrvatske je HDZ. Oni kreiraju registar birača i osoba s važećom osobnom iskaznicom ne može glasati pa mora po posebnu potvrdu. To je ozbiljan propust koji krši demokratsku proceduru.”

