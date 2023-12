U splitskoj ribarnici pronašli invazivnu ribu, stručnjaci upozorili: “Mogu biti izrazito toksične, ne konzumirajte ih”

Podijeli :

Splitska peškarija

U emisiji Klimatska budućnost Tee Blažević gostovao je naš poznati morski biolog Petar Kružić, profesor s Prirodoslovnog-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Kružić je najprije komentirao taloženje ugljikovog dioksida u oceanima i zakiseljavanje.

“More je dobar pufer, tako da zakiseljavanje još nije problem. Rade se istraživanja što bi moglo biti, more se još uvijek odupire, no to ne znači da će odupirati stalno. Ne znači da neće biti problema idućih par godina.”

Profesor Kružić istaknuo je da je mnogo posljedica zakiseljevanja, fitoplankton bi recimo bio ugrožen. “Svi organizmi koji imaju ljušturu od kalcijevog karbonata su ugroženi” upozorio je naš poznati morski biolog.

Zagrijavanje mora

Kružić je govorio o posljedicama zagrijavanja mora. “Problem je stalan, od kraja 90-ih, masovna smrtnost organizama. Toga je bilo i prije, no taj trend nije bio stalan. Ono što se sada događa, zadnjih pet godina, da se to dešava svake godine. More se zagrijava, termoklina se pomiče sve dublje, ona je prije 30 godina bila na 25 metara, sada ide i do 45-50 metara dubine u srpnju, kolovozu i rujnu. Sesilni organizmi koji ne mogu pobjeći kao ribe dublje, pod udarom su gotovo duplo veće temperature nego što je njihova normalna temperatura. Nije problem ako je to kratko, par dana, no događa se da imamo u Jadranu tako visoke temperature preko mjesec dana i onda se događaju te masovne smrtnosti. To su sve vrste gorgonija, spužve, koralji, mahovnjaci. Preživljavat će samo one vrste koje su dublje od 50 metara.”

“Znali smo da će doći ovaj dan!” Do Europe se probila jedna od najinvazivnijih vrsta na svijetu

Biolog je u emisiji Klimatska budućnost govori o još jednom velikom problemu, a to je cvjetanje mora. Riječ je o pojavi koja se prije javljala samo na sjevernom Jadranu i to primarno zbog rijeke Po. No, profesor je upozorio da se to danas događa duž cijelog Jadrana. “Primarno je problem masovnog turizma kod nas, ilegalne izgradnje, nepostojanja kanalizacije pa fekalne vode završavaju u moru. Problem su nam i požari zbog kojih nestaju šume, pa kiše odnose površinski sloj zemlje u more, i onda imamo cvjetanje mora cijelo ljeto, do listopada, studenog.”

Stanje u Jadranu nije dobro

Kružić je rekao da stanje u Jadranu danas nije dobro. Govorio je i o problemu invazivnih vrsta koja dolaze kod nas zbog zagrijavanja mora. Riba lav, otrovna vrsta, bi tako uskoro mogla postati naša autohtona vrsta. Osim što je riječ o otrovnoj ribi, ona je jako proždrljiva i predstavlja veliku opasnost endemskim vrstama u Jadranu.

omentirao je morski biolog i pronalazak invazivne napuhače u kutiji s ribom na splitskoj ribarnici, što je izazvalo veliku paniku u Splitu.

“Ovdje nije riječ o otrovnoj vrsti napuhače koja ima tetradotoksin otrov u sebi, i takvu ribu ne bi trebalo konzumirati. One se napuhnu kad se osjećaju ugrožene.”

Ovaj pronalak juvenilne jedinke komentirao je i Institut za oceanografiju I ribarstvo u Splitu.

“Riječ je o relativno novom stanovniku našeg mora, stigla je s područja istočnog tropskog Atlantika, vjerojatno zbog zatopljenja našeg mora. Iako se ova vrsta ne smatra otrovnom, valja biti oprezan. Naime, u Jadranu su zamijećene I druge vrste iz porodice četverozupki, a neke, poput srebrenopruge četverozupke (Lagocephalus sceleratus), izrazito su toksične. Ne konzumirajte bilo kakvu vrstu četverozupki ili napuhača, opreza nikad dosta”

