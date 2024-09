Uhićeni HDZ-ovci su znali što im se sprema? “Nitko nikada u povijesti Hrvatske nije to učinio”

Podijeli :

Novinari Ana Raić i Vanja Moskaljov gostovali su TNT-u kod Mile Moralić gdje su komentirali aktualne teme.

Ovoga mjeseca uhićena su dva visoko-pozicionirana HDZ-ovca, Josip Škorić iz Hrvatskih cesta i Josip Šarić, gradonačelnik Otoka, no obojica su prije samih uhićenja naglo podnijeli ostavke na svoje dužnosti.

Moskaljov smatra da nema sumnje da su znali da će biti uhićeni. “Nitko nikada u povijesti Hrvatske nije dao ostavku nekakve lukrativne pozicije sam od sebe. Oni su morali znati i vrlo je jasno da su iz stranke izvršili pritisak – daj se povuci, pa ćemo vidjeti što možemo skombinirati”, rekao je.

Kontrola štete

Smatra da je razlog tomu kontrola štete za stranku. “Naravno da bi oni što dulje ostali na poziciji jer gubitkom nje oni postaju manje bitni i drže se do zadnjega. I oni koji su odlazili su odlazili jer su bili primorani”, dodao je.

Raić također smatra da su mjesecima znali da se nešto sprema. “Glavni državni odvjetnik je priznao da su izvidi protiv njih trajali tri, odnosno dvije godine. Još 2021. je revizija otkrila niz nepravilnosti u Gradu Otoku i oni su to proslijedili i spustili policiju koja onda provodi izvide. To je procedura kada nema ovih upada i nekih naglih uhićenja. Znači dvije i tri godine su oni znali da se nešto istražuje”, rekla je.

“Iznenađuje me da je Škorić dao ostavku s takve pozicije, iako su odmah došle informacije da ga se istražuje. U subotu ujutro je došla informacija da je netko uhićen i dobijemo informaciju da je to šef Hrvatskih cesta. Turudić me napao neki dan pred kamerama da sam znala, da mi novinari nekada saznamo i dobro je da saznamo, ali nikada nismo kompromitirali ni jednu akciju, ako netko tvrdi suprotno neka kaže”, dodala je.

“Ali oni koji su dojavili Škoriću i Šarić da će ih uhititi su umanjili politički štetu jer su oni sada bivši. Osim toga izbili su razlog da ih se pritvori zbog opasnosti ponavljanja kaznenog djela”, napomenula je Raić.

Afere s curenjem informacija

Moskaljov je začuđen reakcijom Turudića koji je samo rekao da to neće istraživati. “Ovo utječe na proces istrage jer se potencijalnom krivcu daje šansa da si pomogne. I to je trebalo istražiti da se vidi tko je pustio tu informaciju jer moglo je iscuriti s više izvora”, smatra.

Napominje kako je lex AP izglasan da ne bi curile informacije u medije, a sada nema istrage kada cure informacije okrivljenicima.

Raić napominje i da su prije bile afere s curenjem informacija. “Prodavale su se informacije o HAC-u, Bandići, Sanaderu i istražitelji su tada snimili sate sastanaka te ih uhvatili. To je završilo dugim sudskim procesima gdje su svi priznali i nagodili se”, navela je.

Zapitala se i zašto v.d. ravnatelja Uskoka ne želi provesti istragu o curenju.

