Umro Jasmin Krpan, legendarni fotoreporter Poleta i Starta

Podijeli :

Srećko Niketić/Pixsell

Zagrebački fotograf Jasmin Krpan, legendarni fotoreporter Poleta i Starta, umro je u Zagrebu u 71. godini nakon kratke i teške bolesti, izvijestili u utorak mediji.

Fotograf fascinatne biografije bio je svojevrsna ikona Poleta i Starta, dizajnirao je omot za album Azre, a njegove je fotografije, između ostalih, objavljivao i New York Times. Krpanova fotografija sa sprovoda sovjetskog političara Jurija Andropova na Crvenom trgu ušla u izbor najboljih fotografija 20. stoljeća.

Umro legendarni ratni zapovjednik Bojne Frankopan, Bruno Zorica Zulu Umro Obrad Kosovac

Kasnih 90-tih Jasmin Krpan postaje freelance fotograf, svo vrijeme surađujući s agencijom Sipa Press. Svoje je zadnje tekstove pisao za tjednik 7dnevno.

Dobar je dio života živio u Vijetnamu, o čemu je snimio i dokumentarni film “Dobro jutro Saigon,(i laku noć)”. Kako je tada rekao u intervjuu za Jutarnj list, Teni Šarčević: “Do prije pet do deset godina na svijetu je najvažniji bio Atlantik, a sada je to Pacifik, odnosno odnos između Azije i Amerike”, priča, pa nastavlja zašto je odabrao upravo Vijetnam: “Jako me zanimalo kako se sjever i jug Vijetnama odnose nakon užasnog rata, odnosno sjeverne okupacije juga. Želio sam znati postoji li tu mržnja, jer je u sukobima poginulo oko milijun i 400 tisuća ljudi. Bilo mi je to, na neki način, relevantno i za situaciju na našim prostorima”.

Posljednji ispraćaj Jasmina Krpana bit će na zagrebačkom Krematoriju u ponedjeljak 5. veljače, naveli su mediji.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.