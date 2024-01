Upaljen crveni Meteoalarm zbog nagle promjene vremena, pogledajte gdje će sve padati snijeg

Podijeli :

Donosimo najsvježiju vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević.

Duboka ciklona zapadnije od naših krajeva sve više utječe na vrijeme u Hrvatskoj. U južnoj struji do naših krajeva stiže topao zrak iz zapadnog Sredozemlja, temperature su primjerenije proljeću nego zimi. No, zima se vraća, i to kako.

Drugi dio četvrtka donosi promjenu u strujanju, što će rezultirati pritjecanjem hladnijeg zraka sa sjevera Europe. U noći i sutra ujutro, kako će temperature padati, kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg, diljem unutrašnjosti. U gorju je izgledno stvaranje i debljeg snježnog pokrivača, moguće i 30-ak centimetara.

Snijeg je izgledan i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.

Dojmu zime doprinosit će orkanska bura, uz najjače udare i preko 150 km na sat. Stoga je na snazi najviši, crveni stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm, Državnog hidrometeorološkog zavoda. Ne krećite na put, ukoliko nije nužno!

Vjetrovito će biti i tijekom subote, no stabilnije.

Tek nedjelja donosi slabljenje vjetra, ali i osjetno niže temperature, osobito u jutarnjim satima.

