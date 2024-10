Uragan Leslie približava se Europi, a očekuje se i stvaranje mediteranske depresije

Podijeli :

Luis Gonzalez/File Photo / Ilustracija

Uragan Leslie nad Atlantikom približava se zapadnoj obali Europe. Očekuje se njegov utjecaj na vrijeme u Portugalu i Španjolskoj početkom idućeg tjedna.

Dolaskom nad kopno oslabit će i premještat se preko Biskajskog zaljeva i Kanala prema Velikoj Britaniji. Manja količina nestabilnog zraka prodrijet će i nad zapadno Sredozemlje te je moguće stvaranje mediteranske depresije Medicana.

Ciklona stacionira nad sjevernom Europom, a prodori nestabilnog vlažnog zraka atlantskog porijekla u jakoj mlaznoj struji premještaju se sjeverno od alpske prepreke te samo manje količine povremeno kroz bečka vrata dopiru do naših najsjevernijih krajeva unutrašnjosti i sjevernog Jadrana.

Što donosi novi tjedan?

Danas će vrijeme biti djelomice sunčano, a samo u najsjevernijim krajevima unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu moguća je povećana naoblaka koja u Gorskom kotaru može donijeti i pokoju kap kiše. Puhat će umjeren, a u gorju jak jugo zapadnjak a na Jadranu maestral. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 20, na Jadranu do 25C.

U ponedjeljak ujutro u kotlinama unutrašnjosti jutarnja magla uz temperature od 5 do 8C. Na Jadranu pretežno vedro osim na Kvarneru gdje će biti promjenljive naoblake. Jutarnje temperature na Jadranu od 12 do 17C. Tijekom dana pretežno sunčano uz slab sjeveroistočnjak u Slavoniji uz najviše dnevne temperature od 18 do 20.

Na Jadranu će puhati slab, a na otvorenom moru južnog Jadrana umjeren maestral. Temperature zraka oko 24C. Temperatura mora je od 20 na sjevernom Jadranu do 23C na jugu i na otvorenom moru.

Do kraja idućeg tjedna zadržat će se stabilno sunčano vrijeme s jutarnjim maglama u unutrašnjosti. Krajem tjedna pogoršanje vremena sa zapad i jugozapada uz jugo, a mjestimice su izgledne i veće količine oborina osobito u petak i subotu.

