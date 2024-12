Urša Raukar o izboru ustavnih sudaca: HDZ je to dogurao do gorkoga kraja

Podijeli :

Saborska zastupnica Urša Raukar razgovarala je s Ninom Kljenak u Novom danu o aktualnim temama.

Veliki je interes za pozicije ustavnih sudaca. Iako su davno mogli biti izabrani, ipak se čekalo do zadnjeg trena. Posljednji rok ističe u petak. Na pitanje je li politički mudro čekati baš posljednji vlak, Raukar kaže kako “premijer govori neistinu, laže”. “Oporba je otkazala jedan sastanak, na dan kad je uhićen ministar Beroš i kad nije bilo mogućnosti praviti se da se to nije dogodilo. 7. lipnja je isticao mandat, sve se to moglo obaviti do izbora da je bilo odgovornosti i brige za državu”, govori zastupnica Možemo.

“HDZ je to dogurao do gorkoga kraja. Danas je prvi pravi sastanak koji meni ne zvuči da će ići u dobrom smjeru. Javio se veliki broj vrlo kvalitetnih kandidata i mi imamo šansu da se izabere vrlo kvalitetan Ustavni sud, ali rekla bih da se računa na visoki stupanj trgovine. Ako se dogovor ne postigne do petka, tada ostaju tri ustavna suca, mi više nemamo Ustavni sud. Namjerno, ja nemam više nikakvih dilema. Jako me indignirala ta laž koju je plasirao Plenković jer je jednostavno providno da se optuži opozicija. To je besramno i ispod svakog nivoa, znam da to ovima u HDZ-u ništa ne znači, ali ja još uvijek vjerujem da bi trebala postojati neka elementarna pristojnost”, govori.

“Kad je uhapšen Vili Beroš, oporba je smatrala da to nije dan da se sastaje s HDZ-om. Može se to završiti, može se izabrati i manje sudaca, ali mislim da HDZ na to neće pristati. Malenica je javno rekao da oni žele većinu. Zanimljivo je još, jako sam ljuta, ljuta sam zbog te laži i jer se Hrvatsku dovelo u tu situaciju zbog sitnih stranačkih interesa. Još jednom se pokazuje koliko je HDZ-u stalo do Hrvatske”, kaže Raukar.

Dodaje kako su se političari prodali u toj mjeri da nije ni čudo da građani ne vjeruju institucijama. One su, prema njenim riječima, dovedene u pacificirano stanje i više ne mogu ništa. Kao primjer koji ide u prilog njenim riječima navodi ono što se dogodilo Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.

“Mi smo ušli u politiku iz tog razloga. Kad želiš građanima vratiti povjerenje, reći da njihov glas neće biti prodan… To je sada 500 puta teže, vratiti tu vjeru, i zato se i dalje sustavno radi na rušenju vjere kod građana, da bi se održalo na pozicijama”, govori.

Na pitanje hoće li dogovor pasti pet do 12, kaže: “Mi to ne možemo znati. Da ima razuma i volje da se izabere kvalitetan Ustavni sud, to se davno moglo napraviti.”

