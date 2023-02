Uskoro kazne zbog otpada, a evo kakvo je stanje ispred zgrade gradonačelnika

Podijeli :

Izvor: N1

Možda bi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević trebao zaviriti u kante u svojoj ulici, točnije ispred svog ulaza. Naime, ili su mu susjedi neodgovorni, ili se slučajni prolaznici baš ovdje nepropisno rješavaju smeća jer boksa nema.

Dok gradonačelnik grada Zagreba, Tomislav Tomašević poziva sugrađane na odvajanje otpada, došli smo provjeriti kakva je situacija u spremnicima kod njegove zgrade.

Prema onom što smo vidjeli u spremniku za miješani komunalni otpad, nema samo plavih ZG vrećica već i ostalog otpada. To je slučaj i kod još 20 posto Zagrepčana zbog čega je ispisano 450 novčanih kazni te je izdano oko 2800 upozorenja. Ali gradonačelnik kaže da više nema švercanja jer će komunalni redari i radnici Čistoće pregledavati vrećice i snimke s nadzornih kamera. Posebno kod poslovnih korisnika.

“Zato što bi trebali koristiti svoje spremnike, a ne spremnike od građana i vrlo lako možemo utvrditi identitet takvih poslovnih korisnika jer je tu puno ambalaže, puno računa pomoću kojih se vrlo lako može utvrditi o kojem se poslovnom korisniku uglavnom ugostiteljskom objektu radi”, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Još prije Tomašević je u našem TNT-u kao loš primjer izdvojio Dubravu u koj oj građani u privatnim kućama gotovo 100% koriste ZG vrećice, no 30 posto u stambenim zgradama još ne.

Stižu novčane naplate kazni za sve one koji se još uvijek nisu prilagodili novom modelu odvajanja otpada u gradu Zagrebu. Tako ćete, primjerice, u ovakvim kontejnerima za miješani komunalni otpad, ukoliko niste isključivo bacili plavu ZG vrećicu, platiti 65 eura po kućanstvu, odnosno 130 eura kazne za pravne osobe.

Na pitanje boji li se kazni za neodvajanje, građanka je odgovorila: “Pa bojim se, ja odvajam otpad, i cijela moja obitelj”, dok je drugi građanin rekao: “Pa bojimo, ali što ću ja sad. A nek napišu kaznu, pa ako napišu – što ću?!.

S druge strane, jedna je umirovljenica rekla da odvaja otpad i da se striktno drži pravila i kupuje ZG vrećice, dok je jedan prolaznik rekao da ne odvaja otpad i da se ne boji kazni.

“Tko što baci to vi ne možete utvrditi, ali ja ne bih htjela tuđu kaznu primiti ni u kom slučaju. Nadam se da se to neće ni dogoditi”, rekla je jedna građanka.

Trenutačno se dijele samo pojedinačne novčane kazne, dok se kazne za cijelu zgradu, ne utvrdi li se krivac – još neko vrijeme neće naplaćivati. Stanari se nadaju se da to toga neće ni doći.

“Evo, otvorim vam kontejner pa ćete vidjeti da unutra nisu ZG vrećice. Ja ih uredno kupujem i koristim. Žao mi je ako bilo tko od stanara to ne radi, evo to mi je jako žao. I žao mi je što bih ja morao plaćati kaznu radi nekog drugog… To mi je jako žao. Evo, gospon Tomašević – molim vas!, rekao je Nino, predstavnik stanara u Jakuševcu.

Da je naplaćivanje kazni tek zastrašivanje građana i da će uz konkretniju žalbu kazne pasti u vodu, smatraju iz Udruge Ekologija grada.

“I kad uzmete u obzir da su još početkom siječnja, tamo 3. siječnja je izjavljeno da je ispisano 250 kazni, pa se mjesec dana nakon govori da tek kreće nekakvo kažnjavanje. Onda vidite da tu nema veze sa stvarnošću nego da se tu radi o nekakvom propagandnom zastrašivanju i pokušaju dresiranja građana grada Zagreba”, rekao je Josip Pavlović, predsjednik udruge Ekologija grada.

A građani koji se još nisu priviknuli na novi sustav odvajanja otpada u Zagrebu – vidjet će to na višim računima za veljaču.

