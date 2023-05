Uskoro proglašenje kraja epidemije. Što će se promijeniti za vas?

Podijeli :

Nakon što je WHO donio odluku da covid više nije globalna zdravstvena kriza, postavilo se pitanje i kada će biti proglašen kraj epidemije u Hrvatskoj. Očekuje se da bi takva odluka mogla uskoro stići, a njome bi moglo doći i do nekih drugih promjena u svakodnevnom životu građana.

Odluka koja je striktno vezana uz onu o proglašenju kraja epidemije je pitanje valjanosti osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola i oružanih listova. Naime poslije proglašenja epidemije još 2020. Sabor je izmijenio zakone pa građani, kako bi se smanjili fizički kontakti, a nakon što im je prošao rok važenja, nisu morali obnavljati osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole i oružane listove, piše tportal.

Međutim takve zakonske izmjene vrijede samo dok traje epidemija. Nakon što bude donesena odluka o proglašenju kraja epidemije u Hrvatskoj, građani će isprave kojima je istekao rok valjanosti morati zamijeniti novima u roku od 30 dana, odnosno u tom roku podnijeti zahtjev za izdavanje novih dokumenata.

Kako je prošli tjedan pojasnio šef HZJZ-a Krunoslav Capak, procedura proglašenja kraja epidemije izgleda tako da HZJZ predloži to ministru zdravstva, a on, na temelju tog prijedloga, predlože Vladi proglašenje kraja epidemije. “Ako do toga dođe, onda će se razmotriti koje mjere ostaju na snazi. Više ih neće propisivati krizni stožer, nego Ministarstvo zdravstva”, pojasnio je Capak.

Kako je za HRT prošli tjedan kazala Capakova zamjenica Ivana Pavić Šimetin, HZJZ bi tako nešto trebao predložiti u sljedećim danima. Podsjetila je i da su u Hrvatskoj na snazi i neke druge mjere koje nisu vezane uz sam kraj epidemije, nego uz samu bolest.

Među njima su obaveza testiranja građana prije hospitalizacije, odnosno zahvata koji podrazumijeva pojavu aerosola iz organizma. Tu je i mjera obavezne izolacije u trajanju od najmanje pet dana za osobe koje su pozitivne.

Jedna od mjera je i obaveza nošenja maski u zdravstvenim ustanovama i ljekarnama, kao i u domovima za starije i osobe s invaliditetom za zaposlenike i posjetitelje.

Istom tom odlukom donesena je i preporuka, ali ne i obaveza, da maske nose vozači i putnici u javnom prijevozu; zaposlenici i kupci u trgovinama; zaposlenici u kafićima i restoranima; gosti u ugostiteljskim objektima u zatvorenom; zaposlenici u trgovačkim društvima, ustanovama i institucijama koji rade sa strankama, kao i stranke; zaposlenici u uslužnim djelatnostima koji dolaze u bliski kontakt s klijentima; zaposlenici u uredima u kojima se ne može osigurati udaljenost od dva metra između osoba; vjernici prilikom vjerskih obreda; gledatelji na sportskim događajima u zatvorenom, kao i posjetitelji društvenih i javnih događanja u zatvorenom prostoru.

