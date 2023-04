Plenković: Nisam auf wiedersehen rekao građanima, samo Daliji Orešković

Podijeli :

U ponedjeljak je održana sjednica šireg Predsjedništva HDZ-a. Nakon sjednice izjavu za medije dao je predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković.

“Komentirali smo i komentar agencije Fitch koja je potvrdila najveći rejting do sada, što govori da smo u reputacijskom smislu prema institucijama postupali dobro”, rekao je Plenković. “Ono što je dobro je i turizam koji su spomenuli, koji će utjecati na rast BDP-a. Važnim se čini što je Hrvatska nastavila rapidno smanjivati udio javnog duga u BDP-u.”

Komentirao je i jučerašnje lokalne izvanredne izbore u nekoliko mjesta u Hrvatskoj.

“Nastavit ćemo kao i do sada jednako surađivati sa svim jedinicima lokalne samouprave”, kazao je.

Rekao je da su u tijeku pregovori o povećanju plaća sudaca te podsjetio da je njegova Vlada u prvom mandatu osjetno podigla sudske plaće.

“Ne vidim nikakav razlog za štrajk sudaca”, rekao je, dodajući da “nismo još u fazi” da se on uključi u pregovore.

Što se tiče inflacije, rekao je da očekuje daljnji osjetni pad.

Ide izborna godina, očekuje li sada val zahtjeva za povećanjem plaća?

“Za razlike od ranijih Vlada koje nisu dirale osnovice, mi smo svima podigli plaće. Podaci govore za sebe, više su nego jasni. A mi ćemo razgovarati sa svima”, rekao je Plenković.

Upitan da komentira izjavu predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave koji je rekao da ne može unaprijed reći da će odbiti suradnju s HDZ-om.

“Iskreno, mislim da se malo previše priča o izborima, za više su od godinu dana. Ne vidim zašto se priča, osim što je to sviam najlakša tema. Domovinski pokret ne samo da je unaprijed rekao da može s HDZ-om ali ne i njegovim predsjednikom, sa mnom, nego su to ponavljali i u izbornoj noći kad su vidjeli da možemo i bez njih formirati većinu. Ovo mogu doživjeti jedino kao jednu vrstu naučenih lekcija da takvo političko ponašanje nije mudro. Što je sad posljedica, njih 16 se sad svelo na 5 zastupnika, a mi smo sedmu godinu na vlasti i čvrsta većina. Uveli smo Hrvatsku u eurozonu, Schengen… A oni su samo lamentirali i grintali s kim ne bi. Očito su zaključili da to nije bilo mudro”, rekao je Plenković.

Odgovarajući na pitanje o smanjenju broja lokalnih i regionalnih jednica, Plenković je rekao da je sasvim jasno da će “malo tko dići ruku i reći: ‘Ukinite moju općinu'”.

Također je upitan o svome odgovoru saborskoj zastupnici Daliji Orešković na aktualnom prijepodnevu.

“Mene osobno optužuje za korupciju bez ikakvog argumenta, a onda sam joj ja sasvim pristojno neke stvari rekao”, ustvrdio je te dodao: “Nije to išlo svima. Išlo je samo njoj. Nisam to rekao hrvatskim građanima, nego saborskoj zastupnici koja je rekla da s HDZ-ovcim treba kao s nacistima nakon Drugog svjetskog rata.”

