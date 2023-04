Podijeli :

Neva Zganec/PIXSELL

U Hrvatskoj su u nedjelju održani prijevremeni lokalni izbori, u Varaždinu, Čabru i općinama Kali i Kukljica na otoku Ugljanu, a HDZ nije pobijedio niti na jednom od njih.

SDP-ova lista predvođena varaždinskim gradonačelnikom Nevenom Bosiljem na izvanrednim izborima za Gradsko vijeće Grada Varaždina osvojila je natpolovičnu većinu mandata.

Glasalo je 12.134 birača koji su svoje povjerenje dali SDP-u i aktualnom gradonačelniku Bosilju. SDP je dobio 5.181 glas (43.3 posto) i 12 mandata u Gradskom vijeću. S druge strane, HDZ je dobio 1.681 glas, odnosno 14 posto te je u koaliciji s HSU-om u osvojio tek tri mandata.

“Zahvaljujem se sugrađankama i sugrađanima koji su izašli po ovom kišnom danu i odradili svoju građansku dužnost i rekli su svoje. A oni su rekli – dozvolite našem gradonačelniku da radi svoj posao”, rekao je Bosilj.

Istaknuo je da više “neće biti moguće sve one opstrukcije koje su dosad radili u Gradskom vijeću”, jer je lista SDP-a koju je predvodio sa zamjenikom Miroslavom Markovićem i direktorom Varkoma Brunom Isterom i ostalima s liste, dobila natpolovičnu većinu mandata u Gradskom vijeću koje ima 21 vijećničko mjesto.

U Čabru je pobijedila kandidacijska lista grupe birača na čelu s Antoniom Dražovićem, koja je dobila gotovo 50 posto glasova (766/1.605). HDZ je ondje dobio 424 glasa, što je 26.7 posto.

Na otoku Ugljanu, u općinama Kali i Kukljica, HDZ je također izgubio. U Kalima je od 670 glasova dobio 191 (29 posto), dok je u Kukljici od 455 glasova dobio tek 99 (22 posto).

Na ovaj rezultat HDZ-a osvrnuo se predsjednik Fokusa, Davor Nađi.

“Pokušavam naći naslove “Potop HDZ-a” ili nešto u tom stilu, ali za sada ništa. Naime, jučer su u nizu gradova i općina održani izvanredni lokalni izbori za gradska i općinska vijeća. I baš svuda je HDZ kvalitetno potučen do razine da su svi gradonačelnici i načelnici osvojili sa svojim listama natpolovične većine u gradskim i općinskim vijećima, a HDZ učinili nebitnim. No dobro, rano je još… Možda bude nešto u medijima i o tome do kraja dana…”, napisao je Nađi na svome Facebooku.

