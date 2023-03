Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Broj gradova i općina koji isplaćuju uskrsnice sve je veći, a mnogi od njih, uz umirovljenike, u tu skupinu počinju uključivati nezaposlene, korisnike osobnih invalidnina, a pojedini i kategoriju hrvatskih branitelja, piše u četvrtak Večernji list.

No velike su razlike između visine uskrsnica – od 20 pa do čak 110 eura, koliko će neki umirovljenici dobiti u Velikoj Gorici, ovisno o visini mirovine.

A i neće baš svi umirovljenici dobiti uskrsnice jer gotovo sve općine i gradovi limitiraju visinu mirovine za koju se ona isplaćuje. Taj limit najveći je u Sisku – tu će svi umirovljenici čija je mirovina do 700 eura dobiti uskrsnicu od 30 eura. Po 40 eura u Sisku će dobiti umirovljenici s mirovinom do 300 eura.

Uskrsnice se isplaćuju negdje u bonovima, negdje u gotovini na ruke, putem Fine ili gradskih blagajni.

Novi zakon o plaćama: Nagrade za marljive, otkaz neradnicima… N1 komentar: Od 1. travnja neće doći do poskupljenja plina od 140 posto

Grad Zagreb još nije najavio ovogodišnju isplatu, ali lani je 6667 zagrebačkih umirovljenika s mirovinama do 1700 kuna dobilo po 200 kuna. Osijek isto nije objavio detalje, no ove godine u proračunu je predvidio 400.000 eura za uskrsnice i božićnice. Uskrsnice su lani iznosile od 100 do 400 kuna, a primilo ih je oko 10.000 osječkih umirovljenika.

Ove godine su, među ostalima, isplate najavili Koprivnica i Lepoglava – po 30 eura, Sveta Nedjelja po 35 eura, Kastav će za uskrsnicu isplatiti 50 eura svima, Ozalj od 50 do 70 eura, Samobor od 30 do 70 eura… Makarska će podijeliti po 40 eura svima s mirovinom do 465 eura, a Velika Gorica isplatit će ove godine uskrsnicu od 40 pa do spomenutih 110 eura, koje će primiti umirovljenici koji imaju mirovinu do 132,72 eura.

Vjerojatno najveće uskrsnice dijeli Opatija, ako se uzme u obzir prosječna isplata. Naime, Opatija svake godine isplaćuje i uskrsnicu i božićnicu u godišnjem iznosu od ukupno 140 do 200 eura po umirovljeniku, piše novinar Večernjeg lista Danijel Prerad.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Mozgalica: Uspijete li u nekoliko sekundi pronaći pogrešnu riječ, imate veći IQ Kostelić: Vozio sam se Bosnom, vidio mnoge džamije i onda mi je sinula ideja Dva trgovačka lanca u Njemačkoj mogla bi zatvoriti oko 300 trgovina