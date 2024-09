Vasić najavila kandidaturu za gradonačelnicu Zagreba: “Vjerujem da je Tomašević to već namirisao”

Podijeli :

Marko Lukunic/PIXSELL

Dina Vasić, nezavisna zastupnica u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, jučer je pozvala gradonačelnika Tomislava Tomaševića da objasni kako se dodjeljuju financijska sredstva iz natječaja za javne potrebe u kulturi, a već danas najavila je kandidaturu za gradonačelnicu Zagreba.

“Ovo o čemu govorim nije izmišljeno. Svi podaci su izvučeni iz aplikacije ITransparentnost, koja je direktno povezana s proračunom Grada Zagreba”, rekla je za HRT, dodavši kako je to bilo vrlo lako pretražiti i povezati s članovima Možemo!.

“Uvidjeli smo da neke nenormalno velike isplate dolaze u nekim vrlo kratkim periodima. I kad smo povezali zdruge po OIB-ima i u Registru udruga, jer našli smo i nekakve d.o.o.-ove koji su tako financirani, pronašli smo upravo članove Možemo!, čija imena su jasno istaknuta na njihovim listama ili su donatori Možemo!. Dakle, javno dostupni podaci”, rekla je Vasić.

Istaknula je kako takvo financiranje nije ilegalno, ali da postoje dva problema.

“Prvi je – Tomašević je rekao da će biti drugačiji od Bandića koji je na taj način financirao raznorazne udruge. Druga stvar je da mi ne vidimo da tako velike isplate odlaze udrugama koje se bave npr. psihološkom pomoći ljudima koji su oboljeli od raka, udrugama koje se bave teškoćama djece koje imaju u razvoju, Downov sindrom i slično. To je problematično. Mi imamo udruge koje financiraju raznorazne projekte od kojih ja ne vidim da građani grada Zagreba imaju benefit. Kako kumica s placa ima benefit od toga da je negdje održana večer čitanja queer literature? To je najveći problem”, rekla je Vasić.

“Građani trebaju odrediti žele li da se grad i dalje tako vodi”

“Građani trebaju za par mjeseci odrediti žele li da se grad i dalje tako vodi. Ovdje je stvar principa i stvar morala, a Tomašević je rekao da će biti drugačiji gradonačelnik”.

Vasić je najavila da se planira kandidirati za gradonačelnicu Zagreba na lokalnim izborima.

“Vjerujem da je Tomašević to već namirisao s obzirom na to kakvi urlici i kakvo ponašanje mene dočekuje svaki put u Skupštini i način na koji se jednostavno ne usudi više meni direktno odgovoriti. Naravno, ovisit će i o sredstvima financiranja jer ja za sada radim. Zaposlena sam na puno radno vrijeme. Sav novac koji zaradim trošim na kampanju, na ljude, na pomoć, na društvene mreže. To sve jako puno košta”, rekla je.

