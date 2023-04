Vatrogascima prekipjelo: Pripremaju akcije “u vidu prosvjeda ili štrajka”

Podijeli :

Udruga sindikata profesionalnih vatrogasaca Republike Hrvatske upozorila je u petak da će zbog nedonošenja Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta 4. svibnja, na dan Sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca pokrenuti niz sindikalnih akcija.

Pravilnik je trebao biti donesen i na snazi 30. lipnja 2020. ali nije do današnjeg dana zbog čega vatrogasci nemaju reguliranu minimalnu plaću, priopćila je udruga sindikata.

Upozoravaju da trenutno samo manji broj postrojbi ima sklopljene kolektivne ugovore dok u postrojbama bez važećeg kolektivnog ugovora ne postoji osnova na kojoj bi se izračunavala i isplaćivala plaća.

Nedonošenje Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca bila je prije par dana tema sastanka predstavnika udruge sindikata i Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ), odnosno glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.

Sindikat ističe da je donošenje pravilnika od strane HVZ-a, samo usmenim jamstvom najavljeno u sljedećih desetak dana. No, s obzirom na to da, kako navode, iza sebe imaju gotovo tri godine najavljivanja donošenja tog pravilnika pripremaju niz sindikalnih akcija koje će započeti 4. svibnja, na dan Sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca, “i to u vidu prosvjeda ili štrajka”.

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije uključit će se u najavljene aktivnosti, kažu u udruzi.

