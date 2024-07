Važna obavijest: Uskoro kreću radovi u centru Zagreba, trajat će cijelo ljeto

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL/Ilustracija

U svrhu izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda, od subote 6. srpnja od 8:00 sati do samog kraja kolovoza kopat će se u samom centru Zagreba.

U subotu tako na snagu stupa zabrana prometovanja Ilicom, na kojoj će se radovi odvijati na dijelu od Selske ceste do Ulice Črnomerec. Do kraja kolovoza, do 20:00 sati, ondje će na snazi biti drugačiji protok prometovanja.

Za vrijeme radova, javni gradski prijevoz odvijat će se, no otežano.

Za sve ostale sudionike u prometu predviđeni su obilazni pravci Ilica-Selska-Zagorska-Tomislavova-Zagrebačka-Oranice-Ilica, te pravac Ilica-Sv. Duh-Dunjevac-Sv. Duh-Krčelićeva-ulica Črnomerec- Ilica.

