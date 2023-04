Viceguvernerka HNB-a: Vidimo velik porast plaća

Podijeli :

Marko Lukunic/PIXSELL

Zamjenica guvernera HNB-a Sandra Švaljek rekla je kako primjećuju realan rast plaća u Hrvatskoj.

Švaljek je gostovala u HRT-ovoj emisiji Otvoreno gdje je ustanovila da su u 2022. godini plaće realno zaostajale za rastom cijena.

“Imali smo razdoblje kada su cijene obrisale dio kupovne moći koju daju te plaće. Ono što vidimo sad u 2023. godini, zato mislim da je dobro udaljiti se od analize za jednu godinu, podaci pokazuju dosta veliki porast plaće. U veljači i ožujku već vidimo porast plaća preko 10 posto, što znači da plaće i realno rastu”, rekla je.

Također je dodala kako se podaci da su marže najviše rasle u trgovini, prijevozu i smještaju odnose na 2022. godinu.

Rast plaća premašio inflaciju, evo gdje se dobro zarađuje

“Trebali bi malo rastegnuti vremenski horizont i onda bismo vidjeli da se situacija kad uzmemo u obzir nešto više godina. Isto tako što se tiče plaća. Vidimo da plaće u sektoru nekretnina rastu, što se može povezati s naglim rastom cijena nekretnina u 2022. godini. Međutim, ja bih stvarno apelirala na to da gledamo malo duže razdoblje, duže trendove i onda bismo mogli bolje zaključivati o tome što doista događa”, istaknula je Švaljek.

Dodala je kako je briga o stabilnosti cijena je primarna zadaća HNB-a.

“Mi tu zadaću obavljamo na najbolji mogući način u ovim uvjetima. Imali smo veliki šok, nakon pandemije imali smo naglo otvaranje gospodarstva, a veliku potražnju koja ponuda nije pratila, prekinute opskrbne lance i to je dovelo do prosta cijena. Činilo se 2021. da će inflacija biti prolazni fenomen no dogodila se invazija Rusije na Ukrajinu, to je dodatno povećalo cijene energenata. Čak je bila prijetnja da ćemo ostati bez energenata na zimu 2022. na 2023.”, objasnila je Švaljek.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Fina prodaje osam nekretnina, najjeftinija je 23.000 eura Kupila pile na tržnici, iznenadila se kad je vidjela što je unutra