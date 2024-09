VIDEO / Milanović pružio ruku Habijanu, on se pravio da ga ne vidi

Podijeli :

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, gdje mu je manju neugodnost pružio ministar pravosuđa, uprave i digitalne trasformacije Damir Habijan.

Taj se dan u Hrvatskoj obilježava u spomen na događaje prije 25 godina kada su tri žene ubijene na zagrebačkom Općinskom sudu. Upravo bi značaj takvog dana trebao biti razlog za ostavljanje osobnih animoziteta sa strane.

Naime, kad je predsjednik Milanović došao sjesti do ministra Habijana, pružio mu je ruku, no on se pravio da ga ne vidi, čak je i okrenuo glavu prema ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marinu Piletiću. Srećom, on je kolegi pogledom sugerirao da pruži ruku predsjedniku pa je Habijan to nevoljko učinio, što se vidi na snimci Nove TV.

Inače, u svojevrsni sukob su došli kad je Milanović izjavio da je Habijan gay te da to ne skriva.

