Predsjednik Udruge Dugine obitelji: Ako je Habijan gay, Milanović mu je oduzeo slobodu

Predsjednik Udruge Dugine obitelji Daniel Martinović u N1 Newsnightu s Ivanom Tomić osvrnuo se na istup predsjednika Zorana Milanovića, u kojem je prozvao novog ministra gospodarstva Damira Habijana homoseksualcem pa dodao da je to javno poznato.

Zagreb Pride nije se oglašavao na tu temu sve do danas, iako se činilo da se to možda trebalo učiniti nešto ranije.

Malenica: Očekujem da se predsjednik ispriča kolegi Habijanu Milanovićev ured odgovorio pravobraniteljici: “Biti gay nije ni uvreda ni problem, osim ako si dio licemjerne političke družine”

“Ispred perspektive naše organizacije, koja se bavi roditeljskim pravima naša tema su roditeljska tema. Za mene Milanovićev postupak ima elemente političkog obračuna. Jer, Habijan je odnedavno ministar i izgleda mi kao obračun njega i Plenkovića. Svi imamo neki osobni stav, ali drugo je pitanje kako istupiti u ime organizacije”, rekao je Martinović i dodao:

“To što je predsjednik napravio, nije u redu. Svaka LGTB osoba mora se “outati” samostalno, kad želi. Kad netko drugi to učini, oduzima vam slobodu i gura vas izvan ormara, u poziciju za koju niste spremni. Mnogo je javnih osoba za koje se priča da su homoseksualne orijentacije, ali u Hrvatskoj je percepcija da se previše gubi ako se to zna. Individualno, dobiva se puno, ali općenito misle da se previše gubi pa ljudi ne žele biti pod povećalom. To puno govori o nama. Moja je pretpostavka da Habijan, ako je gay, nije jedini u HDZ-u. Relevantna istraživanja ukazuju da je deset posto populacije LGBT.”

Zapitao se i mijenja li se društvo na bolje ili se šalje poruka da se treba skrivati, lagati o sebi… I potom je komentirao je li ministar Habijan licemjer ako šuti o tome, kao i općenito javne osobe koje preuzimaju funkcije, a nisu spremni biti što jesu pred svima.

“Misle da mogu kontrolirati narativ da jesu heteroseksualne osobe. Mislim da je tu i dalje prisutan taj nekakav strah pa to pokušavaju prikriti. Zanimljivo je pitanje zašto još imamo takve situacije i zašto se to događa. Ono što se voli govoriti u ovim situacija jest da se takve osobe bira na temelju kompetencija, a ne seksualne orijentacije. No, još nismo kao društvo na razini da bi to bilo nebitno. Previše je predrasuda”, komentirao je Martinović.

Iako je Habijan na ovu temu izjavio kako se radi o privatnoj stvari, činjenica je da će se tema nastaviti provlačiti.

“Bez obzira je li gay ili nije, imate stranku koja govori da je europska, progresivna i zastupa neke vrijednosti, a onda vidite kako se nekim našim članovima uskraćuju prava. Prisutno je licemjerje”, zaključio je Daniel Martinović.

