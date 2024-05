VIDEO / Što je Turudić stvarno govorio o EPPO-u prije par mjeseci na N1, a što kaže danas

Podijeli :

N1

Novi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić preuzeo je danas dužnost od Zlate Hrvoj Šipek i potom održao konferenciju za medije. Turudić je, odgovarajući na pitanja novinara, govorio i o budućoj suradnji s europskim tužiteljima.

“Oni će u meni imati lojalnog suradnika. Kucate na otvorena vrata, bit će sve u redu”, rekao je na pitanja o suradnji s EPPO-om.

Ipak, Turudić nije uvijek govorio ovako.

Gostujući kod Nine Kljenak na N1 8. veljače rekao je: “GDO je nadležan za rješavanje sukoba nadležnosti između EPPO-a i državnog odvjetnika. Nisam siguran da smo trebali osnovati to tijelo, niz europskih zemalja ga nema i mislim da je situacija kod njih bolja. To je politička odluka i treba je poštovati. Oni brinu o financijskim interesima EU-a. Mislim da se prenaglašava njihova neka velika moć.”

Kada su mu tu izjavu danas spomenuli, Turudić je prozvao N1. “To je bilo na jednoj televiziji gdje me voditeljica prekinula u davanju odgovora na pitanje pa su stvari potpuno izvučene iz konteksta, na N1, vrlo neprofesionalno me prekinula pa je ispalo da sam protiv europskog tužitelja. Naravno da nisam. On je implementiran u hrvatsko kazneno zakonodavstovo, on je činjenica, ima svoje mjesto i ulogu. Prvenstvena uloga mu je zaštita financijskih interesa EU-a, to je jasno određeno Uredbom o EPPO-u. U meni će imati lojalnog suradnika. Načelo lojalne suranje je jedno od načela na kojima se zasniva uredba o EPPO-u. Ako pitate hoće li biti sve u redu u odnosu na EPPO, bit će sve u redu”, rekao je danas.

Na podsjećanje naše novinarke Vanje Kranic da je u intervjuu za N1 rekao da zemlje koje nemaju EPPO funkcioniraju bolje, Turudić je ponovno burno reagirao.

“Neću vam odgovarati više, završam odgovor na pitanje ako vi meni, kao što to radi vaša televizija… Jeste rekli da sam lagao možda? Rekao sam da je ured EPPO imao problem kada je osnovan, nisu imali prostor, stolice, ništa. To su bile njihove teškoće. Nikada nisam problematizirao postojanje EPPO-a. Rekao sam da postoji pet zemalja bez ureda EPPO-a, mislim da ga je sad Poljska dobila i da dobro funkcioniraju. To je bitna razlika od ovoga kako bi to predstavljate”, rekao je danas.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.