Podijeli:







Izvor: N1

Franko Vidović iz Kluba socijaldemokrata i šef saborskog Odbora za obranu, u Newsroomu je govorio o odgođenom ročištu na suđenju hrvatskim pilotima u Beogradu, ali dotaknuo se i rata u Ukrajini i poslovanju s Rusima.

“Moram reći da načelno osuđujem svaki zločin i da svaki zločin ima svoje počinitelje kao što ima i žrtve, ali tu ne vidim krivnju naših pilota. To je montirani proces na kojem sude eto tako da sude. To je splet svega, radi se o čistom političkom procesu, no ne treba to zanemariti u potpunosti”, rekao je Vidović.

“Četiri čovjeka koje oni sumnjiče za njihov navodni zločin, ne vjerujem da su krivi jer je hrvatsko zrakoplovstvo profesionalno odrađivalo svoj posao u ratu i za vrijeme Oluje”, rekao je.

Navodi kako je u pitanju bila vojna kolona, nije bila u pitanju samo civilna kolona. “Po ženevskoj konvenciji oni su bili legitiman vojni cilj, ali ne vjerujem da je do toga došlo s naše strane. Te ljude sad treba zaštititi da ne bi došlo do uhićenja nakon što prijeđu hrvatsku granicu, Vlada mora upotrijebiti sve što može u okviru međunarodne zajednice”, kaže i dodaje: “To je paradoks. Država koja je uzrokovala tolike nevolje i toliko zla na ovim prostorima, ona sebi uzima za pravo da nekome sudi. Oni nemaju nikakvu jurisdikciju na teritoriju BiH”.

VEZANA VIJEST Banožić: Čim krenemo rješavati neki problem, Milanović i ekipa počnu se tresti

Činjenica da se vlast u Beogradu prema Hrvatskoj postavlja tako kako se postavlja, kaže, jer razlog zašto ne mogu dobiti rusku naftu preko našeg naftovoda.

“Rusi su pod sankcijama cijele Europske unije i svijeta. To je družina koja je poprilično čudna, ali mi s naše strane moramo upotrijebiti sve što možemo da ne dođe do uhićenja tih ljudi kad prijeđu granicu”, kaže Vidović.

Komentirao je i obilježavanje smrti vukovarskog heroja Blage Zadre, ali i dolazak Porfirija u Vukovar, oba događaja najavljena za nedjelju.

“Vi ne možete određivati vjerskim zajednicama kad će održavati svoje vjerske obrede, ali ono što možete napraviti i ono što je Milanović napravio je da je rekao da neće ići na taj skup nego će otići na obilježavanje obljetnice smrti Blage Zadre”, rekao je te dodao: “Porfirije je sad pokazao da da je potpuni ekosponent Vučićeve politike, jedino što sad možete napraviti je zabraniti ili ignorirati. I ja bih radije ignorirao.”

Komentirao je i ministra Marija Banožića. “On tvrdi da ja ne poznajem sustav, a onda napravi što sam ja rekao. Rat u Ukrajini će jednog dana stati, a mi ćemo i dalje imati ruske helikoptere, željeli ili ne. Cijela Europa sada možda ne sklapa, ali čuva neke poslovne kontakte”, rekao je.

Navodi kako bi na Banožićevom mjestu otkrio javnosti da je postojao razgovor s Rusima jer ruski građani mogu putovati, osim nekih, no, kako kaže, naglasio bi da se poslovi neće sklapati dok se situacija ne riješi.

“On je izabrao to ne reći, ali ne možete sklapati sastanke u ZTC-u a da se to ne čuje. Ukoliko je Klanac savjestan, trebao je obavijestiti ministra, pa nisu došli razgovarati o novim lijekovima, nego o dijelovima za helikoptere”, kaže.

“Situacija je takva da nam je država u talačkoj krizi, a uzročnik talačke krize je u prvom redu ministar”, rekao je pa dodao: “Ima tu još niz otvorenih pitanja, imate situaciju da ministar upisuje saborskog zastupnika Bačića u ratnu školu. Mi kao državni službenici nemamo što raditi u ratnoj školi. Sad ćemo vidjeti po kojem članku zakona je to napravljeno. Ovdje je nastala situacija koja je čudna. Nikom nikad nije palo napamet da ide u ratnu školu”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.