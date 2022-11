Vidović: Vlada nema nikakvu viziju o tome što će biti kad mjere prestanu važiti

Iz HNB-a i HUB-a tvrde da ne treba strahovati od rasta kamatnih stopa.

“Ja mislim da to dizanje kamatnih stopa koje se događa, to je naša reakcija na ono što se događa u najvažnijim zemljama svijeta. Nije najava dramatičnih povećanja i ono što ja čujem od financijaša, ima opravdanje, da se reagira na sve inflatorne i druge probleme koji se pojavljuju”, komentirao je Vidović koji vjeruje da bi udar bio jači da Hrvatska ne ulazi u eurozonu.

“Vidjet ćemo što će se događati. Teško je dati prognozu ovoga trenutka što će bit iduće godine s obzirom na sve. U ovo doba lani nismo mogli ni sanjati da će se dogoditi ovo što sad imamo. Očito se na globalnoj razini svašta događa i nas to ne može izbjeći”, kaže.

Osvrnuo se i na Vladine mjere pomoći.

“Mislim da ima tu ozbiljnih prigovora, mi smo to već puno puta komunicirali. Ono što se meni čini je da Vlada nema nikakvu viziju, razmišljanje o tome što će biti kad mjere prestanu važiti. Ovdje se barata s brojkom od 21 milijarde, svašta ima u tome, no koji je točno direktan transefer koji ide prema građanima, to mi ne znamo u ovom trenutku. A još manje znamo što će se dogoditi kad za četiri-pet mjeseci mjere prestanu važiti”, rekao je Vidović dodavši da nedostaji proaktivni pristup i traženje rješenja da ta pomoć treba što manjem broju ljudi i poduzetnika.

“Postoji čita niz mogućnosti koje bi omogućavale ljudima da se trajnije izvuku iz zone ugroze. Hoće li cijene energenata i troškova života eskalirati do te mjere da ugroženi budu ne samo oni najsiromašniji, nego i srednji sloj, to je pitanje za milijun dolaru. Ne znam što će se događati u tom smislu, ali znam da država ima obavezu pomoći svojim građanima, to je njen smisao. Da se ciljanom, osmišljenom i racionalnom politikom pomaže onima kojima to treba”, rekao je Vidović.

