Rasprodana knjiga koju je Vili Beroš čitao u zatvoru

Davor Puklavec/PIXSELL

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš je po izlasku iz Remetinca dizao u zrak knjigu "Faktologija" i kazao da ju je pročitao dvaput tijekom boravka u pritvoru. Što je, očito, povećalo interes za nju do te mjere da se više ne može pronaći u hrvatskim knjižarama.

Iako to znači skretanje pozornosti s njegova slučaja, ima i pozitivan učinak jer knjige i čitanje u Hrvatskoj se zanemaruje. Barem ako se uspoređuje s europskim prosjekom. Jer, dok prosječno 53 posto građana Europske unije pročita minimalno jednu knjigu godišnje, u Hrvatskoj to učini 42 posto građana. Primjerice, to učini 81 posto Švicaraca.

Stoga, rijetkost je da u Hrvatskoj jedna knjiga privuče takvu pozornost, prenosi Novi list. Punog naziva “Faktologija – Deset razloga zašto pogrešno vidimo svijet i zašto je sve mnogo bolje nego što mislimo” ima oko 400 stranica, napisao ju je švedski liječnik i statističar Hans Rosling, a popularna je diljem svijeta. Bill Gates ju je nazvao jednom od najvažnijih knjiga kojeje pročitao jer “mu predstavlja nužan vodič za jasan pogled na svijet”.

“Kada nam netko postavi jednostavna pitanja o globalnim trendovima: koliki postotak svjetskog stanovništva živi u siromaštvu, zašto se broj ljudi u svijetu povećava, koliko djevojčica završava osnovnu školu, sustavno biramo pogrešne odgovore. Toliko pogrešne da će čimpanza, koja odgovore bira nasumice, uvijek bolje pogoditi od učitelja, novinara, dobitnika Nobelove nagrade ili investicijskog bankara”, stoji u opisu knjige.

Koja je označena kao nedostupna u svim hrvatskim knjižarama gdje je bila u ponudi, dodaje Novi list.

