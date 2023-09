Vilim Ribić o povratku starih cijena: “To može trajati mjesec dana i onda opet na staro”

Podijeli :

Bivši sindikalni čelnik Vilim Ribić komentirao je u N1 Studiju nove Vladine mjere iz sindikalne perspektive.

Ribić ne vjeruje da će nove mjere dati željene rezultate. “To je jedan veliki igrokaz. Takve mjere ne mogu dati rezultata, imali smo to i u prvom mjesecu, i u 12-om. U tržišnoj ekonomiji to je nemoguće i to je krivi put. Vi trebate raditi na socijalnim transferima, što Vlada dijelom i radi. Ovo može trajati mjesec dana i onda opet se vraćamo na staro”, rekao je.

“Sadnice su prije pola godina bila pola kune, sada su pola eura. Voće i povrće je imalo lošu sezonu i nemoguće je to sada nekim mjerama ispravljati”, dodao je.

“Imate nevjerojatnu situaciju u bankama. Aktivne kamate su ogromne, a pasivne nikakve, a to su one na štednju. Zašto to država dodatno ne oporezuje?”, zapitao se.

Smatra da je država u stanju prisiliti banke i da ima potrebne instrumente, ali da se radi o lobiranju. “Cijene bi ostale iste, ali imali bismo izvor novaca da podignemo plaće. Bilo bi pravedno da se sve cijene vrate, ali to je nemoguće. Ovo se radi izričito u predizborne svrhe kako bi se pokazalo kako Vlada radi protiv zlih trgovaca, ali nikakve koristi”, rekao je Ribić.

“Vlada mora intervenirati, ali ne na ovaj način”, dodao je.

“Tržište je nepravedno i nemoralno, ali to je takav sustav. Ljudi su ga htjeli, nisu htjeli socijalizam. A zašto smo ga htjeli, zato jer ipak daje više od sustava samoupravljanja”, tvrdi.

Kaže da je guverner HNB-a rekao da su plaće uzrok inflacije, ali da to nije rekao ni MMF, ni Svjetska banka, niti Europska banka.

