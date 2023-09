Vlada tvrdi da sve radi u korist građana, a oni naprosto – nisu impresionirani

Podijeli :

Banke će od listopada napokon podići kamate na štednju, i to na dva do tri posto. Najavio je to u intervjuu za N1 ministar financija Marko Primorac. Rezultat je to pregovora Vlade i banaka, a ministar kaže da ni sniženja cijena ne bi bilo bez Vladine intervencije. I koliko god da se Vlada trudi s mjerama, građani za sada nisu impresionirani.

Građani nisu oduševljeni smanjenjem cijena

Vlada i dalje darove nosi. Ministar financija u studiju N1 televizije najavio je da će od listopada rasti, sada iznimno niske, kamate na štednju građana.

Upozorenje banke: Pripremite se na nepredvidive kamatne stope Ministar Primorac otkrio koliko će rasti kamatne stope na depozite

“Ne može nitko osporiti da smo postigli značajne uspjehe u razgovorima i upravo nakon njih uslijedilo je snižavanje cijena košarice, tako će uslijediti i podizanje kamata na depozite građana. Rast će na više od dva posto, negdje i više od tri posto”, kazao je Primorac.

Međutim, čini se da građani ne primjećuju sniženje cijena 30 artikala ili nisu uvjereni da će im to poboljšati život. Naime, neki građani za N1 izrazili su sumnju i razočaranje sniženjima. “Super mi je kad dignete cijene 300 posto i onda ih spustite 20 posto”, kazuje nam jedan građanin. “To je jedan minimalni plus za nas i za Vladu, ali cijene bi trebalo vratiti unatrag nekoliko godina…”, govori nam drugi.

Problem s oznakama – marketinški loše osmišljene

Međutim, problemi sa sniženim artiklima tu ne prestaju. Prvo, oznake ograničenih cijena na policama trgovačkih lanaca marketinški su prilično loše osmišljene.

“Oznaka je potpuno bezlična i potrošači će morati uložiti veliki napor da pronađu te proizvode. To je trebalo biti neke puno uočljiivije boje, ovo je sivo-bijela oznaka…”, smatra Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Predsjednik Uprave Konzuma odgovara da su oni samo preuzeli Vladin logo. “U sklopu mjera Vlade donesena je oznaka sa svojim fontom i bojama, a i mi smo je implementirali”, rekao je šef Uprave Konzuma Zoran Mitrevski.

Što kažu stručnjaci?

Problemi tu ne prestaju. Zamrzavanjem cijena nisu oduševljeni ni makroekonomisti.

“30 proizvoda je ništa prema tisućama drugih proizvoda. To neće zaustaviti inflaciju. Cijene svega rastu i sve više su pod utjecam ili inflatornih očekivanja ili čistih profitnih marži”, kazuje za N1 Marijana Ivanov s Ekonomskog fakulteta.

Ipak, analiza je pokazala da trgovački lanci u ovoj inflacijskoj krizi nisu podizali svoje marže. “Iako je to narativ koji se ponavlja, naša je analiza pokazala da su marže ostale na vrlo sličnim, ako ne na istim razinama kao prije covida”, kazuje financijski analitičar Neven Cvitaš.

Građane je inflacijska kriza, odnosno silna poskupljenja, toliko iscrpjela da im svaka mjera sada izgleda samo kao dobar trik, pa možda i predizborni….

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.