Vlado Vurušić: Putin je zapravo sam sebi pucao u nogu

Novinar Jutarnjeg lista Vlado Vurušić gostovao je u Newsnightu u kojem je komentirao govor američkog predsjednika Joe Bidena i ruskog predsjednika Vladimira Putina uoči godišnjice početka ruske agresije u Ukrajini.

“Ruski predsjednik Vladimir Putin osim suspenzije dogovora oko strateškog nuklearnog naoružanja u svom govoru nije rekao ništa konkretno, ono što već od njega unutar godinu dana nismo čuli. O samom ratu u Ukrajini je govorio jako malo, možda je ovaj govor bio napad na Zapad te političko i ekonomsko okretanje Rusije prema Aziji. Možda je to i jedno opraštanje Rusije od Europe s kojom ima sve slabije odnose i Putinu je jasno da se Europa uspjela otarasiti tog balasta ruskog plina i energenata”, rekao je novinar Jutarnjeg lista Vlado Vurušić.

Navodi kako je jedna u nizu pogrešnih procjena Vladimira Putina prije početka rata i to da Europa neće moći izdržati dugo bez ruskog plina i da će se zbog toga raskoliti.

“Dmitrij Medvedev je stalno govorio da ćemo se smrznuti, ali to se nije dogodilo. No, nije se dogodilo ni kolabiranje Rusije u samo par mjeseci. Sankcije sigurno djeluju, njima nedostaje čipova, nedostaje im zapadna tehnologija. Oni sigurno u zalihama imaju puno streljiva, ali u toku ovog rata oni ispaljuju jako puno granata, poginulo je jako puno ruskih vojnika. Već sad nakon godinu dana rata u Ukrajini poginulo je deset puta više vojnika nego u deset godina rata u Afganistanu. Rat u Ukrajini mogao bi se pretvoriti u neku vrstu novog Afganistana. Putin uvjerava vlastiti narod da oni nisu krivi. Kad je počeo rat u Hrvatskoj, onda su neki političari u Srbiji govorili da je to rat za mir”, rekao je.

Vurušić navodi kako je Putin pacifizirao vlastito stanovništvo jer opozicije nema, antiratne demonstracije je slomio, doneseni su rigorozni zakoni gdje ljudi ako izgovore da je u Ukrajini rat mnogu dobiti velike novčane i zatvorske kazne.

“Samo je u Srbiju došlo 200 tisuća Rusa. Putinu i ratno huškačkom establišmentu to čak i odgovara. Istup ovog tipa je on imao već nekoliko puta u ovih godinu dana. Ljudi su došli pljeskati onomu što se očekivalo. Putin je govorio jednolično, to nije bio motivacijski govor. U svakom slučaju, on je pacificirao rusko društvo. Njemu je samo važno da pod kontrolom ima Moskvu i Sankt Petersburg. U Moskvi ima najmanje i mobiliziranih i ubijenih. U Rusiji stalno imaju mantru da SAD ratuje protiv Rusije do posljednjeg Ukrajinca pa su Ukrajinci rekli da Rusija ratuje protiv Ukrajine do posljednjeg Burjata, to je jedan mali narod kod kojeg je najviše poginulih”, rekao je.

Novinar kaže kako je Joe Biden svojim posjetom Kijevu i Varšavi pokazao da su sva ona nadanja Kremlja pred rat, o tom nejedinstvu NATO-a i Zapada, su samo loša procjena.

“Biden je u svom govoru rekao da se Putin nadao finlandizaciji Europe, a dogodila mu se NATO-izacija Švedske i Finske. Putin je zapravo sam sebi pucao u nogu. Htio je širenje granica na istok, a na kraju je dobio 1300 km granice s NATO-m, i to sa Švedskom i Finskom koje su bile neutralne i sad je Baltičko more postalo NATO-ovo jezero. Jako je puno krivih premisa na kojima je Putin gradio svoju agresiju, no Rusija još uvijek ekonomski funkcionira”, rekao je pa je dodao: “S ovim je ratom napravio krucijalnu grešku. S obzirom da su Rusi dio europske kulture, on to sad gura od sebe jer je prihvatio ultra konzervativne ruske ideologije koje su propagirale da je Rusija poseban kontinent i kultura. I neki ruski nezavisni analitičari govore da Rusija s ovim svime srlja u zagrljaj Kini i da nakon rata Rusija više neće biti velesila nego regionalna sila. Može postati mali od kužine Kini”.

Vurušić zaključuje kako je Rusiji i dalje krajnji cilj zauzimanje Kijeva, no možda je bitnije to da žele razvući Ukrajince kako bi oni odustali od kontraofenzive.

“Ključni trenutak u ratu s Finskom je bilo to što su im poslali pet puta više vojnika nego što su oni imali, ali oni tad nisu imali imali pomoć Zapada”, zaključio je.

