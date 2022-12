Vojković: Načini psihološkog varanja u trgovinama su uznapredovali

Podijeli :

Izvor: N1

Političke aktualnosti u N1 Studiju uživo komentirao je kolumnist Indexa Goran Vojković.

Sindikati i porezna uprava ove godine očekuju veće prihode od potrošnje građana za blagdane.

Vojković kaže kako smo izgleda jako tradicionalan narod pa se onda blagdani tradicionalno slave kao u vrijeme kad su blagdani bili jedini dio godine kad su se građani mogli najesti. Dodaje i to da se dosta tradicionalno i kupuje hrana, točno pred blagdan i očigledno to jako dobro koriste.

“Štoviše, građani idu na svoju tržnicu, točno kod svojih prodavača. Trgovac onda shvati i da će kupac dolaziti zbog njega zbog tradicije pa onda i lakše diže cijene”, kaže Vojković.

VEZANA VIJEST Bez bakalara, bez purice, bez odojka… Pogledajte cijenu blagdanske košarice

Kaže i da je rast cijena hrane dosta veći od službene inflacije pa objašnjava da je to zbog toga što kad se računa inflacija onda se uzimaju paketi svih roba i usluga, a ne samo hrane. Smatra kako je kod hrane došlo i određeneog spekulativnog poskupljenja, no dok građani kupuju to se neće mijenjati.

Na pitanje što u ovakvim situacijama raditi Vojković odgovara kako treba početi gledati cijene uspoređivati i ne razmišljati o kupovini na tradicionalan način. “Očigledno se ta tradicija koristi u tom pogledu da trgovci jako dižu cijene”, kaže Vojković.

Cijene hrane u okruženju padaju osim u Hrvatskoj, a Vojković smatra kako je to dijelom i zbog toga što su ovo prvi blagdani nakon nekoliko godina koje možemo nazvati normalnima. “Ljudi se druže, domjenci su veći nego inače, a to naravno trgovci koriste. Treba vidjeti u biti koliki je smisao u kupnji toliko hrane od čega će hrpa vjerojatno ostati i na kraju se baciti”, kaže Vojković.

“Načini psihološkog varanja su uznapredovali. U lancima sada rade doktori znanosti psihologije gledaju vaše ponašanje. Toga treba biti svjestan”, kaže Vojković i dodaje da treba što više i češće uspoređivati cijene.

“Ljudi će početi razmišljati o poboljšanju svog položaja”

Ulazimo u euro i to će uskoro plastično pokazati građanima kakva im je kupovna moć, a Vojković kaže su cijene u zemljama u okruženja jeftinije. “Sad od 1.1. ćemo moći usporediti ne samo cijene, već plaće i mirovine pa ćemo točno znati gdje se nalazimo”, kaže Vojković i ističe da je to dobro jer će sad ljudi početi razmišljati o poboljšanju svog položaja.

Komentirao je i presudu Vrhovnog suda u slučaju Franak. Smatra da je sud pokušao napraviti jedan kompromis koji kao svaki kompromis ima svoje pluseve i minuse. “Jako je tu puno otvorenih pitanja i po meni ta priča još uvije nije gotova. Činjenica je da su tu banke radile jako loše, da su gurale jedan loš i toksičan proizvod, da su mijenjale kamate protivno i tadašnjim okvirima zaštite potrošača i sigurno ima propusta regulatora”, kaže Vojković.

Kaže kako banke vole sebe gledati kao instituciju umjesto kao trgovaca, a oni su najobičniji trgovci koji eto ne trguju kupusom već novcem. “Oni su sebe uzdigli iznad pravnog okvira zaštite potrošača, izbavili toksične kredite i drukali za te kredite”, kaže Vojković.

Ovaj sud očigledno nije htio stati na jednu stranu, kaže Vojković i podsjeća kako su druge zemlje imale potpuno drugačiju presudu od našeg suda. To objašnjava hrvatskom uzrečicom ne diraj nikoga, svatko je nečiji.

“Uvijek se traže nekakvi kompromisi. Nismo najgori u Uniji, ali mogli smo biti puno gori jer se uvijek pokušava smiriti situacija napraviti kompromis. S bankama se nije smjelo raditi kompromis, one su očigledno i jasno pogriješile. Izgubile su milijarde ali to je njihov problem”, kaže Vojković.

Komentirao je i obnovu na Baniji. Smatra kako je za sporost kriva država jer na način na koji je posložen proces uz našu upravu to znači da će se nešto raditi godinama. “Ovo je promašaj vlade”, kaže Vojković.