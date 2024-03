Vojni analitičar: “Pravila ratovanja pišu ljudi iz udobnih fotelja koji ratište nisu vidjeli”

Podijeli :

REUTERS/Amir Cohen

Vojni analitičar Marinko Ogorec gostovao je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirao stanje u Gazi, ali i Ukrajini.

Na sjeveru Gaze ubijeno najmanje 112 osoba, a oko 800 je ozlijeđeno nakon što su izraelski vojnici otvorili vatru dok su se palestinski civili okupljali oko kamiona s hranom. Izraelci su incident opisali kao tragediju, ali su demantirali odgovornost vojske.

Ogorec kaže kako je ova pogibija civila teški zločin. “Ovo se ne može opravdati ničim. Izjave Izraelaca nisu opravdanje za ovo. Od samog početka se znalo da takav oblik rata u gustom naseljenom prostoru dovodi do kolateralnih žrtava koje se događaju svakodnevno, no ovo je teški zločin koji se mora istražiti”, rekao je.

Kaže kako pravila ratovanja pišu ljudi iz udobnih fotelja koji ratište nisu vidjeli. “Zna se da je tamo problem velika gustoća naselja. Nitko nije mogao prognozirati da će kolateralne žrtve biti ovolike i nužno je da se to zaustavi i da se ondje pronađe neko trajno rješenje”, dodao je.

“Ne znam što znači uništiti Hamas, to nije šaka ljudi, to je ideja. Jedino kako misle uništiti svo stanovništvo na tom prostoru. Vi možete ubiti operativce Hamasa, ali za pet godina ćete imati istu situaciju, možda se neće tako zvati, ali će imati istu ideju, motive i načine djelovanja. Tu treba krenuti drugačijim putem, hoće li to biti ideja o dvije države, treba vidjeti, ali silom to nije moguće”, naveo je.

Ogorec se dotaknuo i obraćanja ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je spominjao nuklearni program. “Nisam stekao dojam da je on zaprijetio Zapadu. Njegov govor je trajao preko 2 sata, to je jedna retrospektiva njegovog mandata, ali i kao program novog mandata. On se dotaknuo svih sfera ruskog društva i posložio što će napraviti do 2030.”, rekao je.

“Tek usput se dotaknuo vanjske politike pri čemu nije spomenuo Ukrajinu osim u protokolarnom minutom šutnje poginulima. Dobro mu je došla izjava francuskog predsjednika Emmanuela Macrona kako bi ponovno potvrdio da Zapad namjerava napasti Rusiju i da se oni samo brane od agresivnog Zapada. Tu je napomenuo da imaju nuklearno oružje i da su nuklearna velesila. Nije prijetio, samo je konstatirao činjenicu”, dodao je.

O Macronovoj najavi slanja trupa u Ukrajinu kaže da je pitanje je li to uopće moguće da jedna zemlje solira u NATO-u. “Imate pravila ponašanja i igre. Nema velike opcije za soliranjem. Mislim da je to bilo neumjereno istupanje i krajnje neodgovorno”, istaknuo je Ogorec.

“Ako vi šaljete svoje postrojbe u zemlju u ratovanju ne postoje neborbeni oblici, vi ste automatski sudionik i legitiman vojni cilj”, objasnio je.

Kaže da je uspjeh Ukrajinaca u tome što su zaustavili veliku silu, što nitko nije očekivao. “Uspjeli su konsolidirati i svoje snage i oružane postrojbe. Što se Rusije tiče, od početnih grešaka naučili su jako puno, Shvatili su ovaj rat ima neke druge dimenzije i sada igraju po pravilima koji samo postavljaju”, rekao je.

