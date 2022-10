Vojni analitičar: Rusija očajnički želi pregovore, postoje brojni signali

Podijeli:







Sigurnosni stručnjak i vojni analitičar Gordan Akrap bio je gost Dnevnika N1 televizije i komentirao trenutnu situaciju s ratom u Ukrajini.

Upitan kako će Rusija reagirati na diverziju na Krimskom mostu, Akrap kaže da će Rusijja vrlo vjerojatno reagirati na način na koji mi to trenutno ne znamo.

“Pokazalo se da su Rusi i to više puta izuzetno ranjiivi u dubini prostora koji kontroliraju, osjetljivi su na brojne izazove i nisu u stanju odgovoriti”, smatra Akrap.

VEZANE VIJESTI Prvi znakovi pobune usred Kremlja Putin sazvao važan sastanak Je li napad na Krimski most prvi korak prema nezamislivom gubitku i kraju Putina

Pojasnio je i što smatra da se događalo na mostu, s obzirom na to da Ukrajina nije preuzela odgovornost za eksploziju.

“Ukrajinci za puno toga nisu preuzeli odgovornost, što je vrlo inteligentno. Međutim, mislim da su Rusi svjesni toga što se dogodilo. Teško mi je povjerovati da je ovakva šteta nastala upotrebom kamiona, jer bi takav kamion morao nositi toliko eksploziva na sebi da bi se bilo teško kretati. Način kako je došlo do eksplozija, vrsta djelovanja upućuju na to da da se ipak radi o vrlo inteligentnom, pametno i promišljenom djelovanju kako bi se taj most onesposobio na način da se smanji mogućnost dopliva ruskim oružanim snagama koji se nalaze na kremu. To pokazuje da će ukrajinske snage, ukoliko situacija to zatraži krenuti na oslobađanje Krima. Cijela ta eskalacija sukoba i prijetnji upotrebom oružja za masovno uništenje po mom dubokom mišljenju vodi brzom početku pregovora za završetak rata i za povratak ruskih oružanih snaga u one pozicije u kojima su bili prije”, rekao je.

Akrap kaže da se nada da će do pregovora Rusije i Ukrajine i prije kraja godine.

“Nadam se da će to biti i prije kraja godine. Postoje brojni signali koji se kreću javnim prostorom. Rusija znamo da očajnički želi pregovore. Neosporno je da će Ukrajina nastaviti oslobađanje teritorija. Status quo neće se dogoditi, niti će se dogoditi Cipar. Ukrajinci će vrlo vjerojatno nastaviti sa svojim vojnim oslobađanjima, ali i oni su svjesni da će u jednom trenutku morati sjesti na pregovore. Nitko racionalan ne želi koristiti svoje ljudstvo na način na koji to koriste Rusi”, kazao je.

Upotreba nuklearnog oružja

Akrap ističe da je činjenica da Rusi često spominju upotrebu nuklearnog oružja i da se to može povezati sa stanjem na ratištu.

“Treba nešto jasno reći – NATO savez u svakom trenutku može znati bilo kakav potez koji Rusi izvode u svom nuklearnom potencijalu. Niti jedan potez koji se može protumnačiti kao agresivan, neće proći bez odgovora. NATO savez ima mogućnosti da uzvrati i to Rusija zna. Pretpostavljam da su sve ove prijetnje koje dolaze iz Rusije o korištenju oružja za masovno uništenje, da je to jedan od onih utega na vagu koje Rusija stavlja kako bi pojačala svoju pregovaračku poziciju”, objasnio je.

Pojasnio je i trenutnu poziciju Vladimira Putina.

“Mi imamo problem sada, mi imamo ozbiljne sigurnosne izazove zbog raspada ruskog svijeta. Mi već vidimo zadnja tri mjeseca, sukobi između Armenije i Azerbajdžana, vidimo situaciju u Gruziji, Kirgistan, Tadžikistan i Kazahstan. To su sve države koje spadaju u ruski svijet. Ima jedna dobra posljedica raspada ruskog svijeta, a to je raspad koncepta srpskog svijeta. Srpska politika više nema argumenata, kojima je dosad navlačila svoju politiku – sad smo mi dominantni, o nama će sve ovisti i mi ćemo mijenjati sve ono što predsjednik Vučić radi”, ističe.

Pojasnio je i s kakvim se problemima susreće Rusija posljednjih dvadesetak dana.

“Postoji veliko nezadovoljstvo brojnim smjenama unutar vojnog vrha, koje pokazuju otprilike slične one tragoe i informacije koje smo imali kad je Milošević gubio ratove u bivšoj Jugoslaviji koje je počinjao. Vrlo vjerojatno bi predsjednik Putin mogao doživjeti sudbinu da ne doživi određene posljedice ne zato što je vodio ratove nego zato što je vodio rat koji su svi očekivali da će dobiti, a praktički je doveo do unazađivanja Rusije ne za pet i deset, nego vjerojatno za sljedećih 50 godina – tehnološki, organizacijski, vojno, sigurnosno su jednostavno blokirali na svim poljima. O energetskoj politici da ne govorimo. Rusija će imati ozbiljnih problema i izazova kome prodati sve te energente koje posjeduje i po kojim cijenama”, rekao je vojni analitičar.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.