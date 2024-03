Vozač priveden i kažnjen s 3.620 eura, pogledajte što je učinio usred bijela dana

Podijeli :

MUP / Ilustracija

Najveću novčanu kaznu proteklog vikenda na području Požeško-slavonske županije dobio je 23-godišnji vozač koji je imao 1,91 promila alkohola u organizmu, priopćeno je u ponedjeljak iz policije.

Alkoholizirani 23-godišnjak je zatečen u nedjelju oko 15,45 sati na cesti između Požege i Gradskih Vrhovaca.

Zadržan je u policiji do otrežnjenja, nakon čega će biti priveden na Općinski sud u Požegi. Također uručena mu je novčana kazna od 3.620 eura.

Visini kazne pridonijele su i činjenice da vozač nije položio vozački ispit, da je upravljao vozilom koje nije bilo ni registrirano ni osigurano. Uz to policija je utvrdila i da prebiva na adresi na kojoj nije prijavio prebivalište. Uz novčanu kaznu vozaču je izrečena i zabrana upravljanja vozilom “B” kategorije u periodu od 12 mjeseci.

Policija pješaku oduzela vozačku jer je bio pijan: “Nije ni vozio”

U istom vozilu kao putnik nalazio se 39-godišnjak koji je vrijeđao policajce tijekom postupanja. Kod njega je izmjereno 1,72 promila alkohola. Uz to kod sebe nije imao nikakav dokument za identifikaciju, a policajci su utvrdili i da mu je osobna iskaznica poništena. I on je, uz vozača, do otrežnjenja zadržan u policiji, a potom će biti priveden na Općinski sud u Požegi.

Tijekom proteklog vikenda od 68 prekršaja u prometu koje su utvrdili policajci na području Požeško-slavonske županije, 15 se odnosilo na vožnju pod utjecajem alkohola.

