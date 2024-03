Politički analitičar: “Nameće se pitanje zašto je HDZ toliko nesiguran u svoju pobjedu”

Podijeli :

Politički analitičar Jakov Žižić gostovao je u Novom danu kod Sandre Križanec gdje je komentirao predizbornu kampanju.

Žižić kaže da je bilo izvjesno da će parlamentarni izbori budu prije europskih. “Plenković nije smio riskirati da mu se na europskim izborima, gdje je mala izlaznost i gdje su protestni izbori, dogodi rezultat od 4 mandata i onda da s takvim rezultatom ide na ljetne izbore. Plenković ovako može gledati i nekakve kombinacije i kalkulacije za možebitni odlazak na neku europsku funkciju, premda ne vidim neku veliku mogućnost za to”, rekao je.

Kaže da se nameće pitanje zašto je HDZ toliko nesiguran u svoju pobjedu ako su njihovi ekonomski rezultati tako dobro. “Pitanje je kako ljudi to percipiraju. Opozicija nameće druga pitanja, poput korupcije i klijentelizma”, dodao je.

“HDZ je počeo koristiti puno termina koji su diskvalifikacijski, kao što je rigidna ljevica. Onda ne govorimo o suštinskim političkim pitanjima nego se onda oni razbacuju nekakvim etiketama, mislim da to ne koristi nekakvoj zdravijoj debatu”, naveo je.

“Kampanje su personalizirane i HDZ će igrati na tu kartu da se bira između Plenkovića i Grbina. Grbin je bio osuđen na ovu koaliciju da se istakne kao vođa opozicije. Ovo je zapravo točkasta koalicija s SDP-om kao najjačom oporbenom strankom s pojedincima koji imaju prepoznatljivost. Na taj način su pokazali da su spremni prilagoditi našem izbornom sustavu koji traži tu neku suradnju. S te strane je to jedan pametan i racionalan potez, ali bit će puno trzavica oko podjela na listama. Tu će Grbin presjeći i reći to se mora zbog višeg interesa i tako će biti”, rekao je.

“Problem je Socijaldemokrata koji su nastali izlaskom iz SDP-a i nešto pokušavaju, ali teško jer nemaju infrastrukturu. Ipak je SDP nacionalno relevantna stranka i ako ste kandidat na njegovoj listi imate puno veće šanse da osvojite mandat”, dodao je.

Što se desnice tiče, kaže da se može isključiti koalicija Domovinskog pokreta i Mosta. “Ona bi bila racionalna, primjerice u 3. izbornoj jedinici će oboje ostati ispod izbornog praga”, napomenuo je Žižić.

Na pitanje o Damiru Vanđeliću kaže da se svako malo pojave ljudi na izborima koji tvrde da će državom upravljati tehnokratski, kao tvrtkom,. “Državom se ne može upravljati kao poduzećem i ta priča na nacionalnoj razini ne može proći. Ona može proći na lokanoj razini, kao priča Matije Posavca. Što se tiče Posavca, to je upravo ono što treba Plenkoviću, takve opcije da osvoje dva mandata. Ako HDZ s manjinama dođe do 70 mandata onda će do ovih šest lako doći. To je onda Posavec, Marko Jelić, ili dio ljudi koji idu sa SDP-om koji lako mogu promijeniti orijentaciju jer bit će pritisak da se što prije formira vlada i netko može biti pragmatičan i promijeniti političku orijentaciju”, rekao je.

Napominje da je jedan od takvih i Radimir Čačić i da SDP mora paziti da mu, primjerice, da neko mjesto da uđe preko preferencijalnih glasova.

Što se tiče HDZ-ovih prvih lica na listama, kaže da ga je iznenadio Anđelko Stričak koji je dobio prednost nad ministrom gospodarstva, Damirom Habijanom, ali i da će biti zanimljivo i u 5. izbornoj jedinici gdje će Marin Piletić ići na Ivana Penavu.

