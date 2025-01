Vožnju taksijem u Zagrebu platio gotovo tisuću eura: “Kaj sad, nije mi žao”

Podijeli :

Društvenim mrežama proširio se račun od 927 eura za taksi uslugu u Zagrebu, što je posebno nevjerojatno ako se zna da je vožnja bila od Španskog do Glavnog kolodvora.

“Istina, to je moj račun”, rekao je vlasnik taksija iz Zagreba za 24sata.

Demantirao je navode da se radilo o vožnji od Zračne luke do Glavnog kolodvora.

“Nikakva zračna luka. Pitajte mušteriju, sve će vam objasniti.”

Uistinu, kad je upitan o vožnji 9. siječnja, muškarac koji je platio gotovo tisuću eura taksistu, objasnio je o čemu se radi.

“Naručio sam taksi na Glavnom kolodvoru. Vozio me do Španskog. Dovezao me i tu sam morao nešto obaviti. Rekao sam mu da me pričeka. Mislim da je potrajalo nekih četiri ili pet sati. Pričekao me i vratio natrag do Glavnog kolodvora. Račun je bio 927 eura. Platio sam i nije mi žao, kaj sad. Taksist je bio korektan, ispao je pravi gospodin, još mi je platio i ručak”, ispričao je muškarac.

