Izvor: N1

Gost Novog dana bio je stručnjak za međunarodne odnose Goran Bandov. Komentirao je, između ostalo, situaciju u Ukrajini.

Ruski predsjednik Vladimir Putin obajvio je kraj djelomične mobilizacije za dva tjedna i da nema potrebe za masovnije udare.

“To može značiti da nema kapacitet da ih radi dalje i da je procijenio da u ovom trenutku Rusiji treba jedna vrsta zamrznutog primirja, trebaju vremena da bi se popunili redovi. Mobilizacija je krenula dosta kasno. Kada mobilizirate nekoga iz učionice, treba neko vrijeme da ga pripremite za bojišnicu, da ga opremite, to je proces, za to trebaju mjeseci. Da je mobilizacija krenula kada su tvrdolinijaši iz Kremlja zagovarali žešće udare, a to je bio ožujak, travanj, ona bi danas imala drugačiji odnos snaga na terenu”, komentirao je Bandov.

Dodaje da mobilizacija očitno nije bila korak koji je dobro prihvaćen od samih građana.

“Putin pokazuje znakove spremnosti na pregovore, razgovore, ali to je uvijek tako kada je netko u situaciji da procjenjuje da naredne korake na terenu može dobivati, onda je spreman na pregovore. To je situacija u bilo kojem ratu. U ovom terenu Ukrajina bolje stoji na tereneu i nije za pregovore, želi još bolje stanje na terenu. Kada i jedna i druga strana budu procijenlie da vojno ne mogu više, onda će obje biti spremne na pregovore”, kazao je Bandov.

“Rat je sigurno katastrofa, užasan, ali vas značajno uzdrma, pokaže gdje vam je mjesto”

U ratu su sigurno svi gubitnici, kaže Bandov, ali… “To ne znači da neki ljudi, firme, države ne profitiraju. Sigurno je jedan od profitera vojna industrija, ali ratova ima i na druge strane, ovo je rat koji je utjecao na globalne procese, usporio ekonomiju, zatvorio cijeli niz trgovinskih kanala, dugoročno poremetio niz komunikacijskih kanala što će biti daljnje opterećenej za gospodarstvo u narednim periodima. Uvedene sankcije neće biti preko noći ukinute. Kad bude mir, neće biti sve preko noći ukinuto. Da, ima onih koji profitiraju, ali duguročno svi gubimo.”

“Ono što je pozitivno… Da je Europa u kriznoj situaciji bila prisiljena brzo reagirati i došla do rješenja koja su prije bila nedokučiva. Što se tiče energetske krize, morat ćemo se orijentirati na neke druge strane. Rat je sigurno katastrofa, užasan, ljudi umiru, ali vas značajno uzdrma, pokaže gdje vam je mjesto, koliko je mir osjetljiv. Krizna rješenja su ona u kojima inače čovjek bolje i brže reagira. Kada je dobro ste opušteni i često ne želimo talasato, mislite ‘pa ovo nije loše’. Kad vam se počne micati tlo pod nogama, morate brzo reagirati. Kompleksno je pitanje tko gubi, što gubi, pitanje je puno, puno kompleksnije. U konačnici svi gubimo, al bit će dosta promjena”, rekao je Bandov.

“Nisam siguran gdje bi Srbija trebala ići ako ne u EU”

Srbija je dobila ocjenu EK-a da se mora više usklađivati sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a, uključujući sankcije protiv Rusije. Jesu li Srbija zapravo za EU ili nije?

“Nisam siguran gdje bi Srbija trebala ići ako ne ide u EU. Ne vidim da ima nekih alternativa. Okružena je EU-om, logično da će biti dio Unije i da će surađivati. Srbija će sama odlučiti kada će to biti i hoće li taj put biti lagan ili trnovit. Pokušaj Aleksandra Vučića treba tumačiti kroz nekoliko momenata – što on sam želi i što je u mogućnosti odraditi”, rekao je Bandov te dodao:

“Sa strane se čini da ima svu moć koncentriranu u svojim rukama, nisam baš potpuno siguran da je tako i nisam sgiruan da on kod nekih momenata ne bi imao značajne probleme čak i u svojim redovima. Od njega se očekuje prilagodba politike EU-u. Srbiji je EU glavni gospodarski partner. Pozicija Vučića nije takva kao što izgleda. On je vrlo uspješan u manipulaciji, napose medijskoj manipulaciji i u tom segmetnu kontrolira značajan dio medija i dobijete dojam koji vjerojatno ne odgovara stvarnosti. Jednog dana kad padne, a svaki padne pa će i on, vidjet ćemo kakve će biti analize njegovih mandata upravo od tih istih medija koji ga danas glorificiraju.”