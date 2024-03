Vučković o kazni koja prijeti HDZ-u: “Ti su izazovi dimenzionalni”

Podijeli :

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković gostovala je u N1 studiju kod Nine Kljenak gdje je komentirala predstojeće parlamentarne izbore.

Vučković je komentirala i izjavu njezine kolegice Nine Obuljen Koržinek da “ženama nije lako u politici”.

“Slažem s s time. Ja rijetko upotrebljavam tu riječ kvota, nije mi draga, ali potvrdit ću njezine riječi. Nije lako, zahtjeva mnogobrojne izazova i odricanja od nekih drugih elemenata života koji su kod žena specifični. Nekad ne možete vlastitoj djeci pomoći prilikom odrađivanja školskih obveza”, rekla je.

“To nije pravilo, ali u većem broju slučaja je to tako. Ja volim neke obveze koje se češće vezuju za žene, ali ih ne mogu izvršiti zbog drugih obaveza kojima sam predana, ali to je moj izbor. To je izbor žena u politici i nije pogrešno reći da je to izazovno i da ženama u politici nije lako”, dodala je.

Smatra kako se trend mijenja jer “HDZ ima jasnu politiku prema položaju žena u društvu i politici”. Na upit zašto nisu ispunjene kvote na izbornim listama, zbog čega HDZ-u prijeti kazna, kaže da bi i oni voljeli da je veći broj žena na listama. “Ti su izazovi dimenzionalni i liste HDZ-a će biti pobjedničke”, navela je.

“HDZ je na niz važnih funkcija iznjedrio žene. I vlada ima na važnim resorima žene, a i u Saboru je otprilike broj žena dosegne 1/3”, dodala je Vučković .

O mladima u politici, navela je da HDZ “uvijek ima vrijedne osobe iz zajednice koji predstavljaju mlade”. “Kada smo došli, imali smo 18.000 mladih poljoprivrednika, a danas ih imamo 24.000, što je, s obzirom na demografske izazove, nije loše postignuće”, istaknula je.

Komentirala je i izbore u Slavoniji. “Nemam dilema u uspjeh, mi idemo s jakim i dokazanim ljudima i s popisom ostvarenih projekata”, rekla je.

“Danas se vide rezultati naše borbe s afričkom svinjskom kugom. Mi smo odgovorno provodili znanstvene i stručne savjete i to nije bilo lako. Ali pružali smo i ekonomsku pomoć. Mi smo bolest stavili pod kontrolu, ali ona nije iskorijenjena i još je tu. Mogu se samo pitati što bi neki drugi ljudi, koji su kalkulirali, to provodili, što bi onda bilo”, istaknula je.

Što se tiče povratka Damira Krstičevića, koji se našao na listi u 10. izbornoj jedinici, Vučković je rekla da on nikad nije ni izašao iz politike.

Komentirala je inflaciju i rekla da i sama ide u trgovinu. “Vlada je mjerama uspjela ublažiti udar svih ovih poremećaja. Te su naše mjere vrijedne preko 7,7 milijardi eura. Inflacija usporava i mi očekujemo da će u narednom razdoblju pasti na prihvatljive razine od 2 posto i to ide u tom smjeru. Cijene žitarica padaju, ali treba neko vrijeme da se pad manifestira i u trgovinama”, navela je.

