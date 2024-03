Što će se dogoditi u HDZ-u ako izgube na izborima? “Nisu spremni na poraz”

Podijeli :

Politička analitičarka i komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić bila je gošća Novog dana kod naše Mašenke Vukadinović s kojom je razgovarala o nadolazećim parlamentarnim izborima.

Podsjetimo, Veliki petak do ponoći, rok je do kojega političke stranke, koalicije i birači mogu Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) predati kandidacijske liste i kandidature za parlamentarne izbore koji će se održati 17. travnja. Ankica Mamić je odgovorila na pitanje hoće li predsjednik Republike Zoran Milanović u zadnjem trenutku dati ostavku kako bi sudjelovao na parlamentarnim izborima.

“Mislim da se to neće dogoditi, to je predsjednik i jasno rekao. On se do konačnog rezultata izbora neće povući s mjesta predsjednika Republike. Rekao je i da neće poštivati obrazloženje Ustavnog suda i da će u kampanji iznositi svoje stavove, a već smo vidjeli u protekla tri dana dva njegova kandidacijska intervjua”, pojasnila je.

UŽIVO U ponoć istječe rok za predaju kandidatura, pred DIP dolaze čak 24 stranke – među njima i HDZ

“Oni nisu spremni na poraz”

Mamić je objasnila što će se dogoditi HDZ-u ako ne dobije većinu na parlamentarnim izborima, a što će se dogoditi s koalicijom.

“Ako HDZ izgubi to će izazvati turbulencije unutar stranke. Oni nisu spremni na poraz, ulazak predsjednika Milanovića u kampanju je izazvao šok u HDZ-u i to se vidjelo u njihovim prvim istupima, ali sada su se posložili. U HDZ-u će sigurno biti unutarnjih prebiranja, HDZ i premijer Andrej Plenković imaju kompleksan odnos i on nikada ne bi bio prvi izbor onih starih vrijednosti HDZ-a. Ali HDZ voli pobjednike, a Plenković je do sada bio pobjednik. U Hrvatskoj je sva vlast u rukama premijera”, rekla je Mamić.

“SDP-u će taj proces biti puno zahtjevniji”

“SDP-u će taj proces biti puno zahtjevniji. Ulazak predsjednika Milanovića aktivno u kampanju je poremetio odnose unutar SDP-a. Ali Milanović je napravio za SDP ono što Peđa Grbin nije uspio za vrijeme svog mandata.”, dodala je.

Milanovićeva najava samo je marketinški trik? “Ova žestoka retorika je proračunata”

Mamić je pojasnila što će HDZ dobiti novim licima na listama, kao što je Alemka Markotić te rekla da ona “lovi” preferencijalne glasove jer njeno mjesto na listi nije samo po sebi prolazno.

“HDZ-u novac nije problem”

“To je poruka na razini HDZ-a, da imaju ljude koji su bili izuzetno važni za vrijeme covid krize, a i njihov slogan je naziva “Za sve izazove” jer žele reći da će dobro upravljati bilo kojom krizom”, kazala je.

Plenković na Hvaru komentirao manjak žena na HDZ-ovim listama

HDZ nema na svakoj listi barem minimalnu propisanu kvotu od 40 posto žena (6 kandidatkinja), pa će za svaku takvu izbornu listu dobiti 6.636 eura kazne, odnosno 66.360 eura kazne za 10 izbornih jedinica. Komunikacijska stručnjakinja osvrnula se na broj žena na listama HDZ-a.

“HDZ-u novac nije problem, oni će tu kaznu platiti bez velikog problema, ali je tužno da u 21. stoljeću moramo razgovarati o tome i da se taj minimalni zakonski uvjet ne može ispuniti. Često se hvale da su stožerna stranka, najveća hrvatska stranka tako da ne mogu to razumjeti”, kazala je Mamić.

