UŽIVO / Pratite N1 panel na WMF-u: “Snaga i značaj news kanala u eri populizma i lažnih vijesti”

Podijeli :

N1

Na ovogodišnjem Weekend Media Festivalu u Rovinju, N1 obilježava deset godina svoga postojanja, panelom "Snaga i značaj news kanala u eri populizma i lažnih vijesti".

Na panelu koji se država u glavnoj dvorani WMF-a, govori posebna gošća N1, proslavljena novinarka CNN-a Melissa Bell, ali i direktori N1 iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine – Tihomir Ladišić, Igor Božić, Katja Šeruga i Amir Zukić.

Zajedno razmatraju načine na koje globalni i regionalni mediji mogu očuvati vjerodostojnost i neovisnost u vremenu neviđenih pritisaka.

Sve pratimo UŽIVO na našem portalu i u programu N1 televizije.

Urednica N1 Slovenija Katja Šeruga na početku je predstavila sudionike panela i pozdravila posebnu gošću N1 Melissu Bell.

Više od 50 milijuna ljudi gledalo je CNN-ovu debatu američkih predsjedničkih kandidata Donalda Trumpa i Joea Bidena. Bell kaže kako je zapanjujuće to da smo tijekom debate vidjeli kandidate koji su znali kakav će utjecaj ta debata imati. “Riječ je o tijesnoj odluci i odlučivat će nekoliko tisuća glasova. Nakon te debate analitičari i svi koji podržavaju Bidena su zašutjeli i nitko nije odlučio predstavljati demokrate. Biden je za nekoliko dana odustao, dogodio se prvi pokušaj atentata na Trumpa i planovi su stavljeni na čekanje. Odluka je bila gotovo trenutačna i nije bilo šanse da se njegova kandidatura nastavi”, objasnila je Bell.

Melissa Bell: Uloga novinarstva nikada nije bila važnija nego danas

Govoreći o tome kako novinarstvo može preuzeti glavnu riječ u današnjem svijetu, Bell kaže kako su novinari na prvoj crti borbe protiv dezinformacija. Navodi primjer Brexita kao situacije u kojoj smo mogli najbolje vidjeti kakav je utjecaj dezinformacija.

“Nakon što je Trump 2016. objavio kandidaturu, vidjeli smo da će se promijeniti naša uloga. Da više nije stvar u tome za kojeg se kandidata zalažete, nego da su u pitanju činjenice. Kandidati se mogu ne slagati oko nekih pitanja, ali ne mogu se dovoditi u pitanje temeljne slobode. Naš posao kao novinara je držati otvorene oči jer nije znalo puno o Trumpu i njegovom odnosu prema istini. Pristup Bijeloj kući, kandidatima, predsjedniku, sve je to postalo borba za činjenice. Iz Bijele kuće je izlazilo puno laži, promijenila se naša uloga. Suludo je da smo 2016. vidjeli što će se dogoditi, educirali smo ljude, a i dalje se to nastavlja. Šire se teme koje dolaze direktno iz Kremlja. Čudno je da educirani ljudi ponavljaju to što dolazi iz Kremlja. To je sve veća bitka protiv nastojanja da se naruši istina. Postoji istina i ono što nije istina. Naš je posao da to otkrivamo, a to nije bio slučaj prije 20 godina”, govori Bell.

Kako se konzumiraju informacije?

Promijenjen je i način na koji ljudi konzumiraju informacije. Digitalni način sve više preuzima.

Urednik N1 BiH Amir Zukić podsjetio je da su na panelu u Rovinju prije 10 godina obećali da će kreirati najutjecajniji news kanal u regiji. “Nakon 10 godina mogu reći da smo uspjeli u tome. Moramo se razvijati. Nije riječ samo o tehnologiji nego o pronalasku načina kako da nastavimo graditi povjerenje koje nam je pomoglo da ostvarimo uspjeh u zadnjih 10 godina”, kaže Zukić dodajući da u BiH ne vidi veliku razliku između desnih i lijevih populista jer oni imaju iste stavove prema slobodnim medijima. “Oni nemaju ništa protiv slobodnih medija dok su u oporbi, ali kad dođu na vlast, smatraju nas prijetnjom jer se kritički odnosimo prema njima”, kaže i dodaje kako smatraju da su samo oni u pravu.

Uskoro više

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.