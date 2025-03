Miro Kovač za N1: Trump se ponaša kao Roosevelt, provodi teške reforme

Podijeli :

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je govor američkog predsjednika Donalda Trumpa u Kongresu.

Primjerice, kazao je da će Grenland “dobiti na ovaj ili onaj način”, što baš ne ide ruku pod ruku s diplomacijom kakvu poznajemo.

Nižu se reakcije na Trumpov govor: “Reagan se sigurno prevrće u grobu”

“U njegovoj se eri sve mijenja, od retorike do komunikacije. Ali, nemojmo samo gledati izričaj nego ono što se događa. Ono što je najavljivao, polako se ostvaruje. Panamski kanal, tvrtka iz Hong Konga, tko je preuzima? BlackRock, američka tvrtka. Ne vjerujem da će Grenland biti pripojen SAD-u, ali bit će bliži Amerikancima. I kad situacija bude “stani pani”, Kanada će se okrenuti SAD-u”, kazao je Kovač pa dodao:

“Vuče radikalne poteze kao Roosevelt. Smatra da se treba zaštititi na svim stranama, prvenstveno od Kineza. Kao što smatra i da treba vratiti proizvodnju u SAD, što uspijeva.”

Kakve će biti posljedice?

“Najprije gleda američke interese. I Roosevelt je radio radikalne stvari, posebno kad je riječ o ovlastima predsjednika da diktira carine. To je bila ovlast Kongresa. Puno što Trump radi, radi po uzoru na njega jer smatra da je američki model neodrživ i da ga treba mijenjati, da ga treba učiniti efikasnijim. Smatra da će promjene dovesti do snažnijeg SAD-a i da će se moći zaštititi od Kineza. Nakon toga dolaze druge stvari i što to znači za druge, pa i Europu. Morat ćemo se reorganizirati i to osjećamo.”

Ipak, kad se radi o završetku rata u Ukrajini, nepravedni mir je najizgledniji, što bi išlo na ruku Vladimiru Putinu. A moglo bi biti i motivacija drugima da prisvoje što žele.

Ovo je sedam ključnih poruka Trumpova govora Zelenski poslao pismo Trumpu, evo što mu je poručio

“Kako se može postići da Ukrajinci vrate okupirana područja? Samo da porazi Rusiju, ali to ne može. Amerikanci se ne žele angažirati i ići u rat. Mogli bi na taj način pobijediti, ali Rusija bi tad mogla upotrijebiti nuklearno oružje, što si nitko ne želi dopustiti. Nije htio ni Joe Biden. Trump smatra da s Rusima treba napraviti deal. Volodimir Zelenski je svjestan da ne može bez SAD-a, a to moramo i mi svi racionalizirati. Nije se ponašao dovoljno inteligentno u Bijeloj kući i sad prihvaća realnost”, naglasio je Kovač.

Tvrdi da su europske zemlje previše ovisne o Amerikancima.

“Britanci, Poljaci, Nijemci… samo se za Francuze može reći da su samostalni. Zato, treba biti racionalan i brinuti o sebi. Moramo shvatiti da će Amerikanci brutalno štititi svoje interese. I prije su to činili, ali s analgeticima. Trump to radi direktno.”

Posljedice Trumpove politike osjetila je i Hrvatska po pitanju OECD-a.

“Ne moramo se zbog toga opterećivati. Nije to tako važno da bismo lomili noge oko ulaska. Važna je to organizacija, ali ne trebamo robovati članstvu. Doći će i to ne možemo promijeniti. Mi kao Hrvatska ne možemo tu ništa. Upali smo u širu priču onoga što Amerikanci provode.”

Nastavio je isticati pozitivne strane Trumpove politike.

“Jeste li ga čuli da spominje turizam? I njima je bitan, ali nije ga ni spomenuo. Moramo se i mi koncentrirati više na druge stvari. Turizam je tu, no vrijeme je za razvoj drugih dijelova gospodarstva.”

Zelenski: Ukrajina spremna na pregovore pod ‘snažnim vodstvom’ Donalda Trumpa

Slično govori i po pitanju Europske unije, vjeruje da drugi mandat Donalda Trumpa daje poticaj Bruxellesu da se pomakne i počne mijenjati način kako funkcionira. Pod time misli prvenstveno na izdvajanja za obranu. Iako, Trump je u kampanji govorio o svjetskom miru i da će ga donijeti, ali izdvajanja za obranu samo rastu, kao što su i tijekom njegova prvog mandata.

“Moramo biti inovativniji, aktivniji i predlagati stvari. Moramo prihvatiti da europska sigurnost bude zajamčena bez Amerikanaca. Oni jedini imaju sposobnost bilo gdje se projicirati samostalno. Da hoće, mogu prenijeti vojne snage u Australiju. Dakle, njima NATO nije potreban, on im je pomagalo i korisno je sredstvo. No, bilo bi glupo da se odreknu tog sredstva i kad bi to učinili, prisilili bi nas u Europi da sami razvijamo obrambena sredstva. Ne znam kome bi to bilo korisno pa vjeruje da ćemo ostati zajedno”, izjavio je Kovač pa malo promijenio retoriku po pitanju eventualnog idetičnog scenarija u smislu Republike Srpske:

“Ne vjerujem da bi Amerikanci to napravili. Ali, vjerujem da bi Srbi mogli dobiti sjeverni dio Kosova. Pokazat će vrijeme. Što se tiče BiH, tu ne vjerujem da je u interesu Srbije da dođe do odcijepljenja Republike Srpske. Jer, to bi dovelo ne samo do destabilizacije BiH, nego i do revolta Bošnjaka. Došlo bi do oružanog sukoba. Ni Turska to ne bi dozvolila.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

VIDEO / Trump: Počelo zlatno doba Amerike, Ukrajina je spremna na sporazum Upozorenje za Hrvatsku: Stiže snažna temperaturna anomalija