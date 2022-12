“Zagreb je najpohabanija prijestolnica EU-a. Čekaju nas desetljeća ulaganja”

Podijeli :

Izvor: N1

Zagrepčane iduće godine očekuju ulaganja u kapitalne projekte ali i nova poskupljenja. Poskupljuju voda i parking u garažama u centru Zagreba. Cijene idu gore bez obzira na Vladino odgađanje primjene uredbe o visini naknade za korištenje voda. Infrastruktura je, kažu, u neodrživom stanju. Predsjednik Zagrebačke skupštine Joško Klisović rekao je da ako želimo imati vodu u slavinama, nema drugog puta od ulaganja.

“Dobrodošao je taj potez Vlade iako on vjerojatno ima i nekih predizbornih elemenata, uvijek je popularno reći građanima da nešto neće poskupiti. Vlada je odgodila uredbu za godinu dana, Grad Zagreb će spustiti za toliko poskupljenje koliko je to Vlada smanjila. Nitko ne želi poskupljenje vode ali građani sigurno ne žele ni ostati bez vode. Vidjeli smo da pojedini kvartovi ostanu privremeno bez vode, službe to brzo saniraju ali problemi su takvi da bi se moglo dogoditi da malo duže ostanu bez vode, mogu se dogoditi daljnja oštećenja cijevi. To ne želimo. To želimo spriječiti. Govorimo o desetljećima posla. Počeo se raditi sveobuhvatni plan kapitalnih ulaganja u investiciju. Mora se ići kapilarno u razne kvartove. Ako obnavljamo 0,1% vodovodne mreže, nećemo to nikada obnoviti. Naš plan je preko 2% godišnje. Imamo preko 3500 kilometara vodovodne mreže. Ići će se na EU sredstva ali to neće biti dovoljno. Nije se ništa ulagalo 20 godina. To je više neodrživo. Moramo investirati u obnovu infrastrukture ako želimo imati vodu u slavinama. To je jedini način. Zato moraju ići poskupljenja. To je do odluke gradonačelnika, skupština ne odlučuje o tome. Proračun je velik, ali raspoređen je po stavkama, imamo najpohabaniju prijestolnicu Europske Unije”, rekao je Klisović.

“Mnoge cijene javnih komunalnih usluga su niže nego u drugim dijelovima naše zemlje. Plaćamo jeftinije vodu, jedino Varaždin plaća jeftinije. Ako jednog dana saniramo mrežu i ne bude curilo 50% vode, onda ćemo plaćati niže račune”, dodao je.

Recikliranje je u Zagrebu oborilo sva očekivanja

Klisović kaže da je uspjeh ove vlasti je konsolidacija gradskih financija.

“Zatekli smo ogromne dugove, Holding se sanira. Ove iduće godine bit će godine razvoja. Uštedama i pametnijim upravljanjem i sprječavanjem korupcije generira se novac koji ide u razvoj grada. Promjene ne mogu doći preko noći. Postoje ugovori, pravni okviri ali postoje i situacije kod nabava da se javi samo jedna tvrtka i onda nemate druge nego dati im posao. Imamo niz inicijativa za zelene politike. Što se tiče novog sustava otpada, 90% građana koristi Zg vrećice, recikliranje je oborilo sva očekivanja. Nama je 27% manje komunalnog otpada u Zagrebu. Dobro je što građani ne nasjedaju na političke provokacije oporbe. U protivnom ne bi prihvatili ovo što se nudi kao rješenje problema”, rekao je.

“U četvrtak 8. prosinca odlučuje se o proračunu. Vjerujem da će proći. Ovu godinu smo potrošili na sanaciju gradskih financija, sad je proračun u puno boljem stanju. Pokušavamo uiniti razvojnim iduću godinu. Govorimo o kapitalnim investicijama. Očekujemo veće kapacitete izgradnje vrtića i škola, očekujem da će građani biti puno zadovoljniji”, dodaje.

SDP i Možemo! Do Božića dogovaraju novi sporazum

Istaknuo je da će se sklopiti novi koalicijski ugovor između SDP-a i Možemo.

“Imali smo dogovor o revidiranju i ažuriranju. Bivše vodstvo zagrebačkog SDP-a raskinulo je sporazum, sad idemo u novi. Platforma za pregovore je dogovorena unutar SDP-a. Očekujem do Božića da će se krenuti s pregovorima. Nema tu problema u politikama “per se”, nema razmimoilaženja. Želimo bez politikanstva raditi u interesu grada. Tako je naša suradnja konstruktivna, ne vidim veće probleme. Mi pišemo našu pregovaračku platformu, oni svoju Ne želim putem medija voditi pregovore. Kada pregovori završe, informirat ćemo medije. I oko proračuna smo našli vrlo brzo zajednički jezik. Ništa u kamenu zapisano, morate vidjeti da li dogovor funkcionira, ako ne funkcionira, raskidate koaliciju”, ističe.

Ako kršite Ustav, to nije najbolji put za pomoć Ukrajini

Predsjednik Gradske skupštine koji je i vanjskopolitički stručnjak, osvrnuo se na burne javne rasprave i polemike oko Vladinog prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika hrvatskih oružanih snaga u misiji potpore Ukrajini.

“Problemi idu na više razina a ne bi trebalo. Vratio sam se s Odbora regija EU i stalna je tema kako pomoći Ukrajini. Dakle svi želimo Ukrajini pomoći. Kada pomažete Ukrajini, morate voditi računa o vlastitom pravnom poretku. Ako kršite Ustav, to nije najbolji put za pomoć Ukrajini. Dakle ako na izglasavanje u Saboru gledamo kao na pobjedu predsjednika ili premijera, mi svi gubimo. Ustav je na vrhu, Biblija. Sabor nema nadležnosti ovdje i time radimo politički kraval”, kazao je Klisović.

