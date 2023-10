Zagrepčani ne znaju parkirati ili je problem nešto drugo? Evo gdje su dobili najviše kazni ove godine

Podijeli :

Igor Soban/PIXSELL / Ilustracija

Grad Zagreb poznat je po problemima s prometom, kao i parkingom, što zbog neadekvatne infrastrukture, što zbog neadekvatnih i logičnih pravila, što rezultira brojnim kaznama.

Naime, dnevne karte u Zagrebu ne postoje, umjesto njih vozač mora čekati da mu se ispiše kazna, koja vrijedi kao dnevna karta. Čime se dolazi do još jedne nelogičnosti.

Primjerice, u prvoj zoni moguće je platiti maksimalno dva sata parkinga, u drugoj zoni tri sata. Tko ostaje duže, platit će kaznu ili dnevnu kartu, kako se kome više sviđa naziv. Naravno, moguće je i riskirati pa čekati 15 minuta od isteka posljednjeg plaćenog sata parkiranja jer se tad “resetira brojač” i moguće je ponovno platiti dva ili tri sata, ovisno o zoni.

Pa, ako ste u prvoj zoni dva i pol sata, riskirate dobiti kaznu u vrijednosti do 19,90 eura. Ako ste u drugoj zoni tri i pol sata, riskirate dobiti kaznu od osam eura. Malobrojni ostaju na jednom mjestu parkirani puni dan pa Grad zarađuje od jednog parking mjesta višestruko tijekom svakog dana.

Naravno, oni koji žive u dijelovima Zagreba gdje ovise o parkingu u jednoj propisanih zona, mogu kupiti mjesečnu kartu i bezbrižno parkirati. U konačnici, takva gradska politika rezultirala je s gotovo 50.000 kazni kroz ovu godinu, potvrđeno nam je iz Grada.

“U 2023. je izdana 46.691 sankcija, od kojih je najveći broj ispisan na području Donjeg i Gornjeg grada, Črnomerca i Maksimira”, naveli su nam u odgovoru.

To je gotovo 5200 kazni mjesečno ili oko 200 kazni dnevno pa bi ovim tempom do kraja godine brojka ispisanih kazni trebala premašiti 60.000. Nije navedeno u kojoj zoni ih je koliko naplaćeno i koliko novca je “sjelo” u blagajnu od toga, ali ako bismo gledali da prosječna kazna svih zona iznosi 10,63 eura tad dolazimo do brojke od 496.481 eura. Što može podosta varirati ako je više kazni naplaćeno u prvim, drugim ili trećim zonama.

Nije poznato ni koliko građana je dobilo te kazne jer je ostalo duže na jednom mjestu od propisana dva ili tri sata, ali svakako sugerira da bi grad morao početi uvoditi logičnije mogućnosti naplate parkiranja. Čak ne bi trebalo ni spuštati cijene dnevne karte, bilo bi dovoljno uvesti mogućnost naplatiti je pa da ljudi koji nisu sigurni ostaju li negdje dva, tri ili sedam sati unaprijed kupe dnevnu kartu i uštede koji euro…

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

U ovom gradu ukidaju tisuće parking mjesta kako bi obeshrabrili vozače Zašto je kod skele bilo zabranjeno kretanje, ali ne i parkiranje? Policajac se parkirao na mjesto za osobe s invaliditetom. Kažnjen je