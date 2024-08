Zaposlenici Grada Osijeka zbog problema s gradonačelnikom ušli u novi sindikat

Podijeli :

Službenici Grada Osijeka, nezadovoljni radom sindikata koji ih je predstavljao, a koji je potpisao nepovoljan Kolektivni ugovor s Gradom Osijekom, pristupili su Sindikatu policije Hrvatske (SPH) kako bi im pomogli u rješavanju problema koje imaju u radu s Gradskom upravom Osijeka i gradonačelnikom Ivanom Radićem.

“Među prometno-komunalnim redarima, kojih kronično nedostaje, vlada veliko nezadovoljstvo, a istovremeno se od njih traže nemogući rezultati kao i da rade u svoje slobodno vrijeme. Na skupštini Grada održanoj krajem svibnja gradonačelnik se pohvalio povećanjem koeficijenata, posebno prometno-komunalnim redarima za čak 32 posto, no u stvarnosti uz rad u smjenama, vikendima i praznicima, prometno-komunalni redari dobivaju plaću u iznosu oko 800 eura. Pri tome, iako redari moraju poznavati i primjenjivati u svom radu veći broj zakonskih propisa, dio namještenika Grada Osijeka, kao primjerice vozač, imaju veći koeficijent složenosti poslova od redara”, stoji u priopćenju službenika te se nastavlja:

“SPH je nakon detaljne analize problema zatražio od Grada Osijeka dostavu dokumentacije koja je ključna za rješavanje materijalnih prava zaposlenika, no Grad to nikada nije dostavio uz izgovor kako je ista opsežna i da sindikat može samo izvršiti uvid u dokumentaciju. Zatražene evidencije ključne su za obračun plaće prometnih i komunalnih redara, ovisno o smjenama. Nakon svakodnevnog pozivanja, te višemjesečnog ignoriranja od strane Grada i gradonačelnika, održan je sastanak na kojemu su izneseni problemi koji zahtijevaju hitno rješenje. Održana su još tri sastanka, no niti jedan problem na koji je SPH ukazivao nije završio na sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka održanoj početkom srpnja.”

Unatoč tome što Sindikat policije Hrvatske, kada god je to moguće, vodi razgovore i pregovore, a tek kasnije ide s tužbama ili nekim drugim sindikalnim akcijama, u Gradu Osijeku se navedeno do sada nije uspjelo regulirati i ljudi kreću u tužbe.

“Navedeno će izazvati troškove, osobito suda, zateznih kamata i troškova druge strane, kako za lokalni proračun tako posljedično i za državni. S obzirom na manjak volje vodstva grada Osijeka za rješavanjem problema njihovih zaposlenika, Sindikat policije Hrvatske i dalje će raditi na tome da radnici ostvare svoja materijalna prava koja su pošteno zaradili”, zaključuje se u priopćenju.

