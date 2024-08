Sindikalist iz Jadrolinije: Predsjednik Uprave rekao je jednu stvar koja je zvučala strašno ružno

Podijeli :

Kapetan Ivan Srzentić iz Strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije (SSPJ) gostovao je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirao razvoj situacije od nedavne tragedije u Malom Lošinju kada su poginula tri pomorca nakon pada rampe trajekta Lastovo.

Srzentić se osvrnuo na izjavu resornog ministra Olega Butkovića .

Butković dao prvi intervju nakon nesreće: Nitko neće biti izuzet od odgovornosti ako ona bude utvrđena

“Radi se o klasičnom škurom i nejasnom priopćenju. Sama izjava ministra nema veze sa svime onime na što je Sindikat upozoravao godinama.”

Ministar Butković je, među ostalim, izjavio da je imao sastanak s reprezentativnim Sindikatom.

“Mi nereprezentativni sindikati smo mu poslali pismo, nekoliko dana prije, a i sustavno godinama šaljemo. Međutim, ne uvažava naše prijedloge, a tiču se samo sigurnosti i obnove flote.”

Posada radi 14 sati

“Koliko možemo pričati o sigurnosti broda koji je star 56 godina i na kojem posada broda radi nekad 14 sati, to nisu sigurni brodovi. To je ono najbitnije što treba istaknuti u cijeloj priči.”

Glavni tajnik Sindikata pomoraca: U najmanju ruku kompletna uprava Jadrolinije treba odstupiti

Zašto pomorci pristaju raditi 14 sati?

“Zbog ljubavi prema otocima, Jadroliniji. Nemoguće bi ih drugačije bilo održavati.”

Srzentič ističe kako je komunikacija Uprave sa SSJP i Sinidikatom pomoraca Hrvatske nepostojeća.

Nepridržavanje konvencija

Uprava je rekla da su svi godišnji remonti odrađeni i da imaju sve certifikate.

Radnik Jadrolinije opisao putovanje na Lastovo nakon tragedije: “Suze se same slijevaju, scena je – ajme strašno”

“Što se tiče samih svjedodžbi, certifikata, normalno je da imamo svjedodžbe, kako bi inače vozili”, kaže Srzentić i dodaje kako je Jadrolinija potpisnik raznoraznih konvencija kojih se na kraju ne pridržavaju.

“Nedavno smo potpisali kolektivni ugovor i ne pridržavamo ga se. Sa svim stvarima u Jadroliniji je tako. Imamo svu papirologiju, ali se toga ne pridržavamo.”

Član posade o kojem se ne govori

“Kroz javnost se provlači priča o nekakvim imaginarnim spasiocima četvrtog člana posade. Moram istaknuti člana posade Zvonirmia Franića koji je spasio svog kolegu kad je skočio u more. Time sam sve rekao na koji način je pomorcima Jadrolinije stalo i do brodova Jadrolinije i do svojih kolega. To još nitko nije spomenuo.”

Agencija za istraživanje nesreća pokrenula sigurnosnu istragu nesreće u Malom Lošinju

“Ove samohvale Uprave i gluposti o kojima pričaju – kozmetičke gluposti o nekim novim brodovima”, dodaje Srzentić.

Kaže kako nema vjere u promjene. “Od postojeće garniture ne očekujem ništa i to je na moju žalost. S ovakvom garniturom koja zatvara oči na sve probleme na koje ukazujemo od 2017. ne očekujem ništa. Očekivali smo razrješenje onih najodgovornijih.”

Srzentić je razočaran izjavom predsjednika Uprave Davida Sopta nakon tragedije.

“Jučer je predsjednik Uprave rekao jednu stvar koja je zvučala strašno ružno: ‘usmjerimo se na nastavak sezone’. Mi pričamo o brodaru koji prevozi otočane, naše bodule, cijelu godinu. On je uspio izjaviti da se usmjerimo na nastavak sezone.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.