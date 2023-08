Zapovjednici na prijamu u Kninu: “Da smo slušali Stožer, ne bi oslobodili Knin”

Roman Domović s Tehničkog veleučilišta u Zagrebu i Instituta za istraživanje hibridnih sukoba u Zagrebu komentirao je Oluju.

Sa srpske strane se tvrdi da nije bilo jadnije vojske od one Republike Srpske Krajine, a "Hrvati se time hvale i to slave".

"To je izraz boli jer je Hrvatska vojska manevarskim operacijama nadjačala njihovu. Kad se to dogodi, to nije samo vojna nego i civilizacijska pobjeda. To ih jako boli i zato žele umanjiti značaj te pobjede. Opravdavaju sebe i svoje poraze, a mi možemo slaviti", rekao je dr. Roman Domović iz Instituta za istraživanje hibridnih sukoba.

Iz Beograda se može čuti i teorija da je sve toliko kratko trajalo jer su se Slobodan Milošević i Franjo Tuđman tako dogovorili.

"Besmislica. Ljudi iz krajiške vojske optužuju Beograd jer ih nije podupirao. Naime, Jugoslavija se tad bojala reakcije NATO saveza, unutarnje pobune i raznih snaga koji bi rušili režim. Zato se nisu uključili u sukob, vojno. Jesu logistički. Nisu željeli da ih se prozove agresorima", objasnio je Domović."

"To uopće nije etničko čišćenje", dodao je.